UNIR recupera la tradición convivial de primeras universidades con CITES

Logroño, 1 jun (EFE).- El V Congreso Internacional de Tecnologías Emergentes y Sociedad (CITES) recupera "la tradición convivial que estaba tan presente en los primeros siglos de la vida de las universidades", ha afirmado hoy el rector de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), José María Vázquez,

La UNIR ha inaugurado hoy en Logroño este congreso, que reúne a 300 profesores procedentes, entre otros lugares, de la red hispano colombiana de investigación, así como de otros países de Latinoamérica.

En la inauguración, Vázquez ha explicado que, en esos primeros tiempos de la educación universitaria, todo contribuía a que los profesores tuvieran "un fuerte espíritu corporativo y fueran muy conscientes de pertenecer a una entidad bien peculiar".

Ha destacado que "el hecho de que la mayoría de los profesores de la UNIR no trabajen físicamente en un edificio de la universidad, sino desde sus domicilios" permite que este centro "pueda contar con muchos docentes sin necesidad de que estos tengan que cambiar de ciudad y que hayan de abandonar tareas profesionales".

Ha señalado que esto tiene como inconveniente más importante "la falta de contacto directo con los colegas", categoría en la que incluye a las autoridades académicas, que lo son "en el sentido estricto del término", miembros del mismo órgano colegial.

El rector ha relatado que "una de las notas que distingue al verdadero universitario es la convicción de que el diálogo" es un medio, junto al estudio y la reflexión, "para alcanzar nuevas verdades y expresar mejor verdades que ya se habían alcanzado".

"Me parece que algunas de las mejores ideas que he plasmado, que no son muchas ni importantes, pero sí que hay unas mejores que otras, en los trabajos que he escrito, las debo a esos ratos de diálogo con algunos colegas a los que conté, cuando elaboraba esos trabajos, los temas que estaba estudiando", ha dicho.

Ha recordado que la principal tarea de los profesores universitarios es "formar bien a los estudiantes" y ha incidido en la importancia de transmitir las ideas y los modos de expresarlas de "los grandes maestros que hicieron aportaciones relevantes".

Vázquez ha subrayado que "no se puede perder de vista que uno de los efectos perversos de la formación académica basada en la productividad científica es la proliferación de trabajos realmente prescindibles que, en realidad, no aportan casi nada o nada".

"Hay muchos egresados universitarios que distan de ser personas cultas, evidentemente, la culpa de este sinsentido no es principalmente nuestra", ha afirmado el rector, quien ha añadido que es de "los poderes públicos y la sociedad en general, que anteponen a los fundamentales saberes sobre el hombre y su vida, otros conocimientos más productivos en términos económicos".

El rector ha declarado que los docentes universitarios han de transmitir a los estudiantes que lo importante es conseguir una vida lograda y que "ello no es posible sin tener la ideas claras sobre lo que es el hombre y el sentido de su presencia en el mundo junto a sus iguales, las demás personas".

"Todos tenemos la oportunidad de conocer las ideas y lo que dijeron buena parte de las personas más influyentes y que más luces proyectaron a la historia de la humanidad", ha recalcado.

Vázquez ha concluido que lo mejor que pueden hacer los profesores universitarios es "recomendar una buena lectura" a sus alumnos para "transmitir el amor por los grandes libros".

En este congreso también se mostrará, a través de pósteres, paneles y demostraciones, la labor que realizan los diferentes grupos de investigación que trabajan en la actualidad en la UNIR.

Además, cuenta con un espacio llamado "MakerSpace", que permite a los docentes experimentar e interactuar con distintos recursos y herramientas innovadoras en la enseñanza online, como gafas de realidad virtual, impresoras 3D y pantallas táctiles.