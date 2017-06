La Bien querida y Joe Crepúsculo actuarán en el MUWI Rioja Music Fest 17

Logroño, 1 jun (EFE).- La segunda edición del MUWI Rioja Music Fest, que se celebrará del 24 al 27 de agosto, contará con las actuaciones musicales de La Bien Querida y de Joe Crepúsculo, entre otros artistas.

Los promotores del festival, Rafa Bezares y José Luis Pancorbo; el concejal de Festejos de Logroño, Miguel Sáinz; y el director de Bodegas Franco-Españolas, Borja Eguizábal, han presentado hoy el cartel del MUWI Rioja.

Han señalado que esta edición del festival reúne a lo más relevante del panorama musical nacional e internacional y han detallado que actuarán «rinôçérôse», WAS, Soleá Morente, The Excitements, La Bien Querida, Las Bistecs, El Columpio Asesino Djs Set, Perro, Joe Crepúsculo, Amatria, Shinova, Kokoshca, Los Bengala, Mostaza Gálvez, Tailor for Penguins, Sonic Sisters y La Vil Canalla.

Además, han subrayado que esta actividad reincide en los atributos que le hicieron ser nominado en su primera edición en dos categorías de los Premios Fest, Mejor Festival Revelación y Mejores Actividades Paralelas.

Pancorbo ha destacado que el festival, en relación a la edición anterior, aumenta los días de celebración al sumar el 24 de agosto, que tendrá como marco las Murallas del Revellín.

Ha explicado que esto se debe a que "los asistentes del año pasado se quedaron con ganas de más", por lo que la organización ha querido "extender la experiencia en un fin de semana".

El escenario principal del festival los días 25, 26 y 27 de agosto será el de Bodegas Franco-Españolas, a la que la organización considera "las bodegas urbanas por excelencia de la capital riojana" por estar situadas a escasos metros del centro de la ciudad.

Por su parte, Bezares ha insistido en que esta iniciativa es un festival "singular, con alma y personalidad propia"; y ha presentado un gran cartel repleto de artistas consolidados de la escena pop-rock nacional.

"El ADN del festival se mantiene al integrar en una programación muy ambiciosa a artistas emergentes con otros conocidos y reconocidos", ha relatado Bezares, quien ha añadido que "el festival crece y apuesta al incluir como cabeza de cartel a una gran banda internacional como «rinôçérôse»".

Eguizábal, como anfitrión del festival, ha manifestado su satisfacción porque la bodega esté apostando de manera decidida por el nuevo consumidor de vino.

Ha recalcado que ver en los calados y jardines de estas bodegas al público que disfruta del festival con una copa de vino en la mano es el mayor indicativo de que "van por buen camino".