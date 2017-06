Aprueban destinar parte del superávit al soterramiento y no pedir un crédito

Logroño, 1 jun (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado hoy, con los votos a favor de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos, que 9,2 millones de euros del superávit municipal de 2016 se destinen al soterramiento del ferrocarril y, así, el Consistorio no tendrá que pedir un crédito por ese importe.

El pleno ha adoptado este acuerdo después de que la alcaldesa, la popular Concepción Gamarra, haya subrayado que "el soterramiento del ferrocarril es absolutamente necesario, pero también hay que afrontar cómo se paga".

Ha destacado que el Ayuntamiento de Logroño tiene capacidad para afrontar este pago gracias al superávit que obtiene y, además, mantiene la capacidad de seguir invirtiendo.

También ha reconocido que la búsqueda de una refinanciación de todo el pago del soterramiento -unos 220 millones de euros en total-, que se busca desde 2015 "no está siendo fácil" y ha "invitado" a la oposición a ser "proactiva" para buscar una entidad que ofrezca mejores condiciones financieras que las de esa operación.

Gamarra ha reprochado a algunos grupos de la oposición "no atreverse a decir que el soterramiento no es necesario" porque "eso no da votos", aunque, "en realidad, ese es un debate superado en Logroño, que solo responde a la demagogia de algunos".

El superávit económico permite al Ayuntamiento "pagar y tener capacidad de seguir invirtiendo" y "no sería viable utilizarlo para reducir impuestos", como ha pedido Ciudadanos.

"Lo que sí es cierto es que tener superávit permite no tener que subir impuestos", ha asegurado Gamarra, quien ha incidido en que "no es cierto que al Ayuntamiento le sobra el dinero, sino que se consigue cerrar en positivo -el pasado ejercicio- y eso permite tener capacidad y autonomía para garantizar muchos servicios, más de los que son nuestra obligación".

Antes de la intervención de la alcaldesa, la concejala de Hacienda, Mar San Martín, ha justificado la propuesta del Ayuntamiento en el objetivo de "reducir deuda y también cumplir con obligaciones de pago del soterramiento".

Ha incidido en que el superávit permite afrontar esta partida y también "es más que suficiente para el pago de facturas no tramitadas en el cierre del pasado ejercicio".

Con esa decisión "liberamos endeudamiento de ejercicios futuros", ha asegurado la edil, quien ha explicado que Logroño "está lejos de los límites legales de endeudamiento, pero creemos que es bueno no pedir más".

Así, ha detallado que el Ayuntamiento prevé cerrar 2017 con una "deuda viva" de 51,8 millones de euros, "una cifra óptima, puesto que es el 39 % de los ingresos, cuando el límite es del 75 %", lo que avala de Logroño dispone de "un colchón ventajoso".

Los grupos Socialista y Ciudadanos han votado a favor, aunque han expresado algunas consideraciones sobre esta cuestión, como que, "en 2021, el Ayuntamiento deberá afrontar un pago de 34,5 millones de euros y, por eso, hay que avanzar en la refinanciación del crédito global", ha afirmado la portavoz del PSOE, Beatriz Arraiz.

Además, ha asegurado que "el superávit se logra a costa de una inversión nula, de reducir plantilla y de contabilizar los gastos de 11 meses y no de 12".

En esa línea, el portavoz de Ciudadanos, Julián San Martín, ha cuestionado "porqué se tiene superávit en vez de reducir impuestos", aunque ha respaldado la propuesta.

En contra ha votado Cambia Logroño, para cuyo portavoz, Gonzalo Peña, "el soterramiento del ferrocarril es una hipoteca de la ciudad hasta 2032" y, aunque "es necesario, es imposible apoyar cómo se han hecho las cosas, sobre todo porque en pocos años se va a duplicar la deuda".

El Grupo Mixto se ha abstenido porque "es bueno no pedir un crédito", pero "el método elegido para pagar el soterramiento no es bueno para los logroñeses", según su portavoz, Rubén Antoñanzas.

Este punto ha centrado la primera parte del pleno municipal, en el que también se ha aprobado una declaración institucional en la que se reclama el respeto del derecho internacional y europeo en el Sahara Occidental.

Además, el presidente del pleno, Ángel Sainz Yangüela, ha conminado a abandonar el salón a un grupo de personas que han exhibido carteles demandando el sacrificio cero de animales en la ciudad.

Y también se ha tenido que desalojar a miembros de la Junta de Personal del Ayuntamiento, que han reclamado a la alcaldesa que "pague lo que debe" a los trabajadores municipales.

"No se pueden admitir ni las descalificaciones inadmisibles y ni el insulto, ni la presión, ni la descalificación van a impedir que hagamos lo que creemos que hay que hacer en cada momento, y no hay nada que los logroñeses deban a los trabajadores del Ayuntamiento", ha contestado Gamarra justo tras la salida de esos trabajadores.