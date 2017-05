El PSOE pide al Gobierno local de Logroño que deje de presumir de superávit

Logroño, 30 may (EFE).- La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Logroño, Beatriz Arraiz, ha solicitado hoy al Gobierno Local del PP que "deje de presumir por el superávit" del presupuesto municipal y desarrolle más inversiones en la ciudad, ya que "las demandas de los vecinos quedan año tras año aplazadas".

Arraiz ha recordado, en una rueda informativa, que la Cuenta General del Ayuntamiento de Logroño de 2016, que presentó ayer la concejala de Hacienda, Mar San Martín, recoge diversos indicadores económicos, "cifras prácticamente idénticas a la liquidación del presupuesto municipal", entre ellas un superávit de 7,9 millones de euros.

Sin embargo, ha explicado que "una de las razones por las que no es tal el superávit" es porque "recoge los gastos corrientes e inversiones correspondientes a once meses, no a todo el año, por lo que la cifra, si se hubieran computado los doce meses, no sería la misma".

Durante el pasado año "ha habido falta de inversión pública municipal" y ha lamentado que "el PP vende inversiones que no desarrolla y, por lo tanto, vende también un superávit que no es tal", lo que supone una "doble mentira", ha subrayado.

Respecto a la inversión municipal, ha declarado que "el Ayuntamiento de Logroño no puede disponer de dinero que no ejecuta, ya que no es un banco"; y ha recordado el "descenso" en inversión, avalado por los 177 euros que se invertían por habitante en 2011 a los 74 en 2016.

"En la actual situación en que vivimos, de clara mejoría económica, no se puede justificar un superávit por no cumplir un presupuesto", por lo que ha pedido al equipo de Gobierno que "dedique esfuerzo a las familias y a las empresas logroñesas para solucionar sus problemas, renovar los servicios y ofrecer mejores dotaciones a los vecinos".

Arraiz ha ofrecido "una visión más realista" de los ingresos del Ayuntamiento de Logroño durante 2016 por impuestos y tasas, entre los que ha destacado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que "bajó en una centésima el porcentaje aplicado por petición de los grupos de la oposición".

También han disminuido los ingresos por plusvalías, debido a las "reclamaciones y devoluciones efectuadas a vecinos"; y ha lamentado que "el Ayuntamiento no ha cumplido su promesa de llevar a cabo inspecciones que hagan aflorar inmuebles que no cumplen con el IBI", lo que también supondría "aumentar la cantidad recaudada".

La portavoz ha asegurado que "han aumentado los ingresos del Consistorio logroñés por los impuestos vinculados a la actividad económica, ya que la coyuntura ha mejorado", así como los de tracción mecánica porque "también se ha ampliado el parque de vehículos en la ciudad".

En materia de personal, ha lamentado la reducción de la plantilla, ya que "el pasado año trabajaron en el Ayuntamiento 836 funcionarios de carrera e interinos, doce menos que en 2015"; mientras que en 2011 había 870, unos datos que "también contribuyen al superávit".

Respecto a la deuda pública, ha reconocido que "el Ayuntamiento no computa como deuda directa la devolución del préstamo por las obras de soterramiento del ferrocarril, que supera los 71 millones de euros".