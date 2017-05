La Fundación Diario de un Cuidador fija su sede central en Logroño

Logroño, 30 may (EFE).- La Fundación Diario de un Cuidador ha establecido su sede central en Logroño, con el fin de convertir esta comunidad en "un enclave puntero a nivel mundial en la innovación y en la creación y el desarrollo de herramientas y recursos para cuidadores, ex cuidadores y familias.

En una nota, ha indicado hoy que esta Fundación es la primera institución creada exclusivamente para apoyar a la figura de quien cuida o ha cuidado de una persona querido con Alzheimer u otra demencia.

Sus datos indican que la Fundación, a la que asociarse es gratuito, cuenta ya con casi medio millón de asociados en el mundo y mantendrá sus puntos de representación en Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca; y sus puntos de trabajo en Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos.

El presidente de la Fundación, Pablo A. Barredo, ha afirmado que La Rioja es una comunidad autónoma con un alto envejecimiento de la población y, por ello, de personas dependientes, familias y cuidadores.

"La Rioja me ha fascinado, me ha hecho replantearme muchas cosas y me ha inspirado con nuevas ideas", ha asegurado en el comunicado, dado que "no había visto antes en España una ciudad tan innovadora en lo que a adaptabilidad y atención, abordaje y sensibilización con la problemática social de sus habitantes se refiere".

Cree que, entre todos, podrán colocar a La Rioja como "un punto de referencia para cuidadores y ex cuidadores" y ha incidido en que la Fundación trata de "sumar fuerzas" y "construir algo que haga que nuestros ciudadanos tengan una vida más plena".

Ha avanzado que la Fundación, durante los próximos cinco años, creará lazos de unión con ayuntamientos riojanos para mejorar la vida de ciudadanos de las zonas rurales y ha augurado encontrar vías de colaboración con el Gobierno de La Rioja.

La Fundación ha añadido que Barredo, durante el tiempo que cuidó a su madre de Alzheimer, entre 2008 y 2013, narró su experiencia a través de su blog "Diario de un cuidador", que tiene más de 289.000 seguidores en redes sociales y una audiencia de entre 1,5 y 14 millones de personas semanalmente.