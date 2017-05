Ceniceros se compromete a tejer una red eficaz de recursos contra la soledad

Logroño, 30 may (EFE).- El presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha expresado hoy el compromiso de su Gobierno de "tejer una red eficaz" de recursos para conseguir que ninguna persona mayor se sienta sola, si es una soledad no elegida.

Así lo ha explicado en un emotivo acto en el que se ha presentado el programa de intervención social del Gobierno riojano Acompaña2, que está dirigido a mejorar la vida de las personas mayores que se encuentran en situación de soledad no elegida.

Ceniceros ha dicho que "nada tiene sentido en política si no es para mejorar la vida de las personas" y ha explicado que este programa pretende impulsar la convivencia de las personas mayores que viven en situación de soledad.

Ha indicado que, en La Rioja, el número de mayores que viven solos se ha incrementado un 30 % en los últimos tres años y ha pasado de 12.500 en 2012 a 15.900 en 2016, lo que constata, ha dicho, que la soledad en la tercera edad es "uno de los enemigos del bienestar de nuestros mayores".

Ceniceros, quien ha estado acompañado por el consejero de Política Social, Conrado Escobar, ha explicado que Acompaña2 es un programa que se incluye en la Agenda para la Población 2030 y tiene en cuenta las peculiaridades territoriales de La Rioja, por lo que no se desarrollará de forma uniforme en toda la comunidad.

En este sentido, ha recalcado que la situación es especialmente difícil en el ámbito rural, donde la población está más envejecida, más dispersa, y donde no siempre hay recursos, como los centros de participación activa, que ofrecen oportunidades de ocio activo.

Este programa comenzará a desarrollarse a través de los servicios sociales de primer nivel existentes en el territorio y cada zona generará diferentes proyectos, atendiendo a sus peculiaridades.

En concreto, los trabajadores sociales municipales impulsarán procesos de dinamización social y, a su vez, desarrollarán programas individuales de atención a las personas, coordinando los recursos existentes y promoviendo la existencia de otros nuevos.

En aquellos municipios de mayor tamaño juegan también un papel importante los centros de participación activa, recursos públicos del Gobierno de La Rioja que se configuran como instrumento clave para la promoción de la convivencia, la participación y la autonomía personal, ha subrayado el presidente.

Ha incidido en que el objetivo de este programa es desarrollar métodos de trabajo social grupal y comunitario para iniciar procesos de dinamización social y, a su vez, desarrollar programas individuales de atención a las personas con distintos ejes.

Estos ejes son dinamización y sensibilización social, atención psicosocial, promoción y desarrollo personal, compañía a los mayores, incorporación a las nuevas tecnologías, mediante talleres municipales y entrenamiento en pequeños grupos y mejoras en el servicio de teleasistencia.

Hasta la actualidad se han identificado hasta 588 personas susceptibles de acogerse a este programa en la región: 183 en municipios de Rioja Baja; 156, en Rioja Alta; y 249, en Rioja Centro.

Ceniceros ha calificado de "fundamental" la coordinación y el liderazgo de los servicios sociales de primer nivel y ha señalado que los centros de participación activa también jugarán un papel importante, al igual que la intervención comunitaria, en el desarrollo del programa Acompaña2.

También ha reconocido y agradecido la labor de las asociaciones entidades y trabajadores sociales que trabajan en programas de atención a la soledad, representadas también en este acto de presentación del programa, y se ha mostrado convencido de que "compartir objetivos y aunar esfuerzos tendrá resultados en la lucha contra la soledad de nuestros mayores".

"Lograremos tejer juntos una red fuerte y eficaz de servicios, recursos y atención, que incida en la promoción de la convivencia, la solidaridad, la participación y la integración, para que nuestros mayores estén acompañados", ha recalcado.

El presidente de Cruz Roja en La Rioja, Fernando Reinares, ha expresado el apoyo de esta organización al Gobierno para colaborar y también ha animado a la sociedad a ser voluntarios para colaborar en estas iniciativas.

Ha recordado que Cruz Roja desarrolla distintos programas, entre ellos la teleasistencia, acompañamiento a domicilio o la herramienta "Proximidad" que, entre otros objetivos, están orientados a evitar la soledad de las personas mayores.

Durante el acto, se ha proyectado un vídeo, elaborado por el Gobierno riojano, en el que se han visualizado los objetivos del programa Acompaña2, a través de testimonios de usuarios de estos servicios, como "si no fuera por estas actividades no nos veríamos con los vecinos", o "me dan cariño, mucho cariño".

El presidente ha clausurado el acto con la lectura de una poesía titulada "el abuelo", que, según ha indicado, le ha escrito una persona mayor y, que como tantas otras que le han enviado, reflejan una situación personal de esta etapa de la vida que "te llega al corazón".