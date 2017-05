Javier Marca prepara su acceso al TSJR satisfecho de los apoyos recibidos

Girona, 29 may (EFE).- El magistrado Javier Marca, que tomará posesión de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja (TSJR) antes del verano, prepara su acceso al cargo satisfecho de los apoyos recibidos desde diferentes frentes.

Marca, que volverá a su tierra natal tras ejercer veinticinco años en Cataluña, ha recordado en declaraciones a EFE que de los cinco candidatos que se presentaban ha sido el que ha conseguido "la mayoría de votos" y ha destacado su diversidad.

"He tenido la gran alegría de que no sólo me han votado compañeros conservadores, sino también tres vocales de Jueces para la Democracia, igual que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, a quien se lo agradezco y casi no conozco", mantiene.

A pesar de tener unas expectativas muy bajas, Javier Marca se postuló hace cinco años al cargo a solicitud de la asociación a la que pertenece (APM) y no consiguió ningún voto.

En esta ocasión, Marca tenía posibilidades reales, porque el presidente actual va a cesar, aunque debía medirse a otros cuatro candidatos, entre ellos dos jueces también de APM, uno de la Asociación de Jueces para la Democracia y una última del Foro Judicial Independiente que había sido alumna suya.

"Llego a casa, no a un sitio que no conozca", ha asegurado el magistrado, que recuerda que mantiene amistad con el actual de la Audiencia Provincial -con quien se ha disputado la plaza-, así como con familiares y conocidos dedicados a la judicatura.

Javier Marca a que, a pesar de haber ejercido siempre en Cataluña conoce, bien La Rioja, donde viven su madre y hermano y de donde no se ha alejado nunca: "Estoy bastante ligado a mi pueblo, porque allí tengo mucha familia y me siento como pez en el agua".

Marca reconoce que "el cargo sí que es desconocido, es un cargo gubernativo más que jurisdiccional", pero es lo que ha elegido y está muy satisfecho de la elección.

El magistrado precisa que, aunque su nueva función será "diferente" tiene experiencia por la escuela judicial, ya que ha estado "en muchos foros" y ha sido director de cursos en España, Luxemburgo, Bolivia, Guatemala o Uruguay.

Pero no será sólo un cargo gubernativo, así que Javier Marca piensa seguir "haciendo cosas", aunque consciente de que recaerá sobre él "todo lo que es la apelación penal de todas las sentencias que dicten en primera instancia la Sala Civil y Penal de la Audiencia Provincial".

Entre sus cometidos está el de presidir la Sala Civil y Penal y esa sala revisa en apelación todas las sentencias que dicte en primera instancia en penal la Audiencia Provincial y las de Jurado y lo demás será gobierno y solventar las distintas problemáticas que surjan.

Aunque salía con desventaja en cuanto a conocimiento de la justicia en La Rioja, Javier Marca cubrió "el flanco" preguntando sobre la situación al presidente del TSJR, a la directora General de Justicia e Interior, al presidente de la Audiencia, al Consejero de Presidencia y de Justicia y a la Jueza Decana de Logroño.

Todo ello para confeccionar una candidatura "seria" con la que presentarse a la presidencia y, para ello, preguntó los problemas reales, cuál era la situación existente, los inconvenientes con el nuevo Palacio de Justicia y las necesidades existentes en cada uno de ellos e hizo 75 propuestas en diferentes apartados.

Su amplio currículum y su propuesta convencieron y obtuvo nueve de los veintiún votos del Pleno del Consejo General del Poder General, lo que le convirtió en el nuevo futuro presidente del TSJR, cargo al que se podrá presentar de nuevo, si lo considera oportuno, dentro de cinco años.

Javier Marca nació en 1961 en Huércanos, una pequeña localidad de menos de 900 habitantes de la Rioja Alta, a unos 20 kilómetros de Logroño y era el único de los cinco candidatos nacido en La Rioja, aunque él mismo destaca que ese aspecto nunca se valora.

Marca ingresó en la Carrera Judicial en 1992 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa Coloma de Farners donde pasó cinco años y medio.

Ya como magistrado, fue titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Santa Coloma de Gramenet, donde estuvo otros cinco años y medio antes de incorporarse en 2002 a la Audiencia de Girona.

En este tribunal ha desempeñado sus funciones en la Sección 3ª y, desde 2005, en la Sección 4ª y, en medio, estuvo otros cinco años en la Escuela Judicial con sede en Barcelona.

Además, Marca es desde 2014 miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ha sido presidente y vocal de la Junta Electoral Provincial de Girona en varias ocasiones.