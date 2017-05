Arraiz pide frente común de todos los grupos para el soterramiento de Logroño

Logroño, 29 may (EFE).- La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Logroño, Beatriz Arraiz, ha asegurado hoy que "la única solución para aumentar la inversión del Gobierno central en La Rioja es que todas las fuerzas políticas hagamos frente común en materia de soterramiento".

Arraiz ha criticado, en una rueda informativa, la "actitud del PP y de Ciudadnos (C's) en el Congreso de los Diputados" por votar en contra de dos enmiendas presentadas por el PSOE que suponen "mayor inversión en La Rioja" destinadas al desarrollo de la alta velocidad ferroviaria en la comunidad y ejecutar las actuaciones previstas en la segunda fase del soterramiento en Logroño.

Respecto al PP, ha reprochado que el consejero de Fomento, Carlos Cuevas, "aunque aseguró que La Rioja no renuncia a la alta velocidad ni al soterramiento, lamentablemente no ha ejecutado nada", una situación en la que "nos hacen creer que toman decisiones para mejorar nuestra ciudad y comunidad autónoma, cuando no es así".

Por otra parte, ha explicado que el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos de Logroño, Julián San Martín, anunció públicamente una enmienda que iba a presentar al Presupuesto General del Estado (PGE) para que el Gobierno financie, con 60 millones de euros, la segunda fase del soterramiento de las vías del tren en la ciudad y "la retiró antes de su debate en el Congreso de los Diputados".

Según Arraiz, "este hecho resulta grave porque C's vende una enmienda que va a presentar al PGE, la hace pública y, sin decir nada, en Madrid la retiran en el último momento", lo que ha calificado de "enmienda ficticia".

Las enmiendas que presentó el PSOE solicitaban, por una parte, cinco millones de euros para desarrollar la alta velocidad en La Rioja y, por otra, seis millones de euros para ejecutar las actuaciones de la segunda fase del soterramiento en Logroño que comprenden la conexión de las calles Gonzalo de Berceo y Fuenmayor y Portillejo con el cuarto puente, ha recordado.

Sin embargo, estas enmiendas fueron votadas en contra mientras que "el Ministerio de Fomento, Iñigo de la Serna destinará 800 millones de euros para conectar Pamplona con la 'Y' vasca por el norte y con Zaragoza y el Mediterráneo por el sur, dentro de seis años", ha indicado.

Por ello, ha lamentado que "el tren riojano queda aislado y abandonado sin ningún compromiso financiero a corto plazo, con los estudios informativos y constructivos sin desarrollar y con unas vías que no han visto una mejora en inversión en el último medio siglo".

La edil socialista ha incidido en la necesidad de que el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo pase por La Rioja, así como ejecutar las obras de soterramiento en Logroño y ha subrayado que "una vez más, el PSOE se ha quedado solo en la defensa de los logroñeses y los riojanos".