Rioja acogerá en 2018 por primera vez en España el Congreso de Master of Wine

Logroño, 26 may (EFE).- Logroño será la sede del IX Congreso Masters of Wine, que se celebrará en junio de 2018, y que reunirá, por primera vez en España, a "los mejores profesionales del sector del vino" en un evento organizado por el Instituto de Masters of Wine -prescriptores del vino- y la Fundación Cultura del Vino.

El consejero de Agricultura del Gobierno riojano, Iñigo Nagore, en una rueda informativa en Logroño, ha presentado este evento, junto a la presidenta del Comité Organizador, Sarah Jane Evans MW, y el presidente de la Fundación para la Cultura del Vino, Guillermo de Aranzábal.

Para Nagore, la elección de La Rioja como sede del primer Simposio que se celebra en España de esta naturaleza "es una oportunidad única", que responde a la estrategia promocional vitivinícola de la Comunidad Autónoma "orientada hacia la producción de vinos de calidad y a una constante mejora del valor".

En este sentido, ha agradecido al Instituto de Masters of Wine y a la Fundación Cultura del Vino la elección de Logroño porque "estamos convencidos de que no va a defraudar a los maestros del vino, porque La Rioja aúna excelencia, paisaje y cultura del vino".

El Congreso, que se celebra cada cuatro años, reunirá a los más importantes productores, bodegas, pensadores, marcas, comercializadores y prescriptores durante cuatro días de debate, catas y seminarios.

El encuentro contará también con ponentes de gran prestigio y referentes mundiales en su actividad vinculada al mundo del vino.

Dentro de la colaboración del Gobierno de La Rioja con este evento, Nagore ha detallado que la Bodega Institucional de La Grajera se convertirá en el punto de recepción y almacenaje de las cerca de 4.500 botellas de vino de todo el mundo que la organización estima que se descorcharán en las catas programadas.

La candidatura de La Rioja ha sido respalda por el Gobierno de España, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y el Consejo regulador de la DOCa Rioja.

La presidenta del comité organizador ha indicado que, en la actualidad, hay 346 Masters of Wine que trabajan en 24 países, entre los que se encuentran bodegueros, compradores, periodistas, comercializadores, propietarios de empresas, consultores, académicos y otros profesionales en la difusión y educación sobre el vino.

Ha recordado que el Institute of Masters of Wine, con sede en Londres, es una organización sin fines de lucro, que busca la excelencia, la comunicación y la educación, para lo que desarrolla cursos, eventos y exámenes en cuatro continentes.

Además de superar el examen del Instituto, los Masters of Wine están obligados a firmar un Código de Conducta e inscribirse antes de poder utilizar las siglas 'MW' que los identifican.

Este código insiste en la honestidad e integridad con que deben comportarse los Masters of Wine, así como en la conveniencia de que utilicen cualquier oportunidad para compartir su conocimiento del vino con otras personas, ha explicado.

También ha indicado que España es el país con "mayor interés mundial" en el panorama vitivinícola, con regiones como Rioja, donde se elaboran "finos vinos" y que, junto a su paisaje y gastronomía, son un buen escenario para este tipo de eventos, que reunirá a profesionales del mundo del vino de todo el mundo.

Se ha referido al Brexit y su impacto en el mundo del vino y ha dicho que "nadie sabe lo que va a ocurrir", pero ha recalcado que, aunque el consumidor británico es "muy leal" a los vinos españoles, por su finura, los precios se han incrementado.

En este contexto, ha indicado que los prescriptores del vino tienen un trabajo por delante en la comunicación de todo lo que engloba un vino español y su trazabilidad.

La Fundación para la Cultura del Vino es una organización privada, con una historia de más de 18 años dedicados a extender la cultura del vino entre los aficionados españoles y extranjeros. Su patronato está integrado por cinco de las más prestigiosas bodegas españolas, Bodegas Muga, La Rioja Alta, S.A., Marqués de Riscal, Terras Gauda y Vega Sicilia, así como el Ministerio de Agricultura.

Su presidente, Guillermo de Aranzábal, ha explicado que este Congreso es "el mayor favor" para España en el ámbito del vino porque reunirá a "las personas más preparadas, desde el punto académico, en el mundo del vino, y a personas muy involucradas en este sector".