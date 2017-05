Ocón cree ridículo que Santolaya recuse a la juez que le acusa de prevaricar

Logroño, 26 may (EFE).- El secretario de Organización del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, ha considerado hoy "ridículo" que el ex alcalde de Villamediana Tomás Santolaya (PP) haya recusado a la juez que le acusa como presunto autor de un delito de prevaricación para favorecer la legalización del chalé del ex presidente Pedro Sanz.

Ocón ha respondido a los periodistas sobre el inicio del procedimiento para recusar a la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño, Rosa María Esperanza Sánchez, según publica hoy diario La Rioja.

Según Ocón, "sacar al Ayuntamiento de Villamediana como parte implicada en este procedimiento es ridículo".

Esta juez ha dictado dos autos "impecables", por lo que el dirigente socialista ha recalcado que "no hay ningún motivo de carácter jurídico o penal" para que se pueda producir esa recusación.

También ha cuestionado el interés de Sanz y Santolaya de sacar al Ayuntamiento de Villamediana de la defensa del interés general de los vecinos de esta localidad.

"Si debe haber una parte interesada en defender el interés de los villametrenses ha de ser su Ayuntamiento, mientras que Sanz y Santolaya están interesados en paralizar el proceso", ha subrayado.

Ocón está "convencido" en que esta recusación no se producirá, "para que la confianza de los riojanos no siga mermando".

Por otro lado, ha aludido a la moción anunciada por el Grupo Parlamentario de Podemos en La Rioja para la reprobación del senador autonómico, el popular Pedro Sanz, ex presidente del Gobierno regional y, en la actualidad, vicepresidente primero del Senado.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño ha remitido al Tribunal Supremo el expediente sobre el chalé de Sanz, para que determine si existió un presunto delito urbanístico en la ampliación de esa edificación.

El secretario de Organización del PSOE de La Rioja ha dicho que su grupo no opondrá "demasiadas objeciones" a la propuesta de Podemos.