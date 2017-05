La exposición "KONTUZ!" une símbolos opuestos bajo una nueva dimensión

Logroño, 26 may (EFE).- La exposición "KONTUZ!" (¡Cuidado!), que se inaugura hoy, juega con la combinación de símbolos que no tienen relación y que "toman una nueva dimensión y una posible interpretación", ha afirmado a Efe el artista Javier Triviño.

Esta muestra, que se podrá visitar en la Galería La Lonja de la calle Beratúa de Logroño hasta el 30 de junio, está formada por 15 pinturas sobre tela de gran tamaño realizadas en el transcurso de la primera residencia artística de esta galería, que Triviño ha firmado bajo el seudónimo "R.I.S".

Ha explicado que nació en el País Vasco, pero sus padres son de Extremadura, por lo que se ha visto influenciado tanto religiosamente por ésta última, como gráficamente, "en cuanto a las pintadas que había en Mondragón".

El artista ha señalado que moverse entre estas dos comunidades autónomas ha permitido que no tenga un sentimiento de pertenencia específico, y eso le ha dado "la libertad de jugar con esos símbolos", que no le dicen nada.

"Hay mucha influencia de los carteles que había en París en el mayo del 68, de los situacionistas, que en una de las proclamas decían 'no vamos a reivindicar nada, no vamos a pedir nada', yo tampoco reclamo nada ni pido nada", ha relatado.

Triviño ha señalado que ha pintado las obras que cuelgan de esta exposición con acrílico y con espray, una técnica que ha definido como "muy parecida a la utilizada para hacer una pancarta de manifestación".

"Cuando yo era pequeño y veía esos símbolos en la calle no los entendía, pero me impactaban muchísimo, entonces he intentado crear ese tipo de reacción en la gente, que vean símbolos y cosas, pero que tampoco se entienda", ha explicado.

El artista ha detallado que en esta exposición "hay una cierta atmósfera, y se ve cierta sistemática política y religiosa, pero no hay ningún mensaje".

Las iniciales (R.I.S) con las que este artista ha firmado sus obras, hacen referencia a las tres categorías que forman el fundamento del sistema del psicoanalista francés, Jacques Lacan, que se leen como "lo Real, lo Imaginario y lo Simbólico".

Ha afirmado que ha intentado mezclar estas tres categorías, "sobre todo lo Imaginario y lo Simbólico, porque lo Real se supone que no se puede representar", para, a través de la primera y la segunda, que apareciera la tercera.

"Después del trabajo (relacionado con el diseño gráfico) iba al estudio, y todo lo que no podía hacer en el trabajo en libertad lo hacía ahí, no me ponía límites, por eso esta exposición es muy gráfica", ha declarado.

Triviño ha precisado que en la inauguración de esta muestra realizará una "performance" acompañado del trompetista JJ Hernández titulada "Bocetos de España".

"He visto que necesitaba música para la inauguración y para que sonara después en la exposición, por lo que he diseñado algunos audios que estarán durante la misma y también esta actuación", ha concluido.