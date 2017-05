Coloma dedica el galardón Riojano Ilustre a quien siempre le ha apoyado

Logroño, 26 may (EFE).- El ciclista Carlos Coloma, medalla olímpica de bronce en Río de Janeiro 2016, dedica el galardón de Riojano Ilustre, que hoy le ha concedido el Gobierno regional, a quien siempre le ha apoyado, como "mi familia, los amigos, los preparadores físicos, y a todos los riojanos", según ha dicho a Efe.

Coloma ha expresado la "emoción" y el "orgullo" que le supone recibir el galardón de Riojano Ilustre el próximo nueve de junio, en el acto institucional del Día de La Rioja".

"Agradezco este galardón a todos los riojanos, al Gobierno de La Rioja que lo ha aprobado y, sobre todo, a mi familia, a los preparadores físicos y a la gente que ha hecho posible que, desde que soy muy pequeño, pueda cumplir mis sueños y llegar hasta donde ha llegado", ha apostillado.

"Siempre he puesto lo mejor de mi parte, pero sin mi familia, mis amigos, los riojanos y el apoyo de muchísima gente que me sigue por redes sociales y me anima, sería mucho más difícil", ha subrayado.

Coloma, nacido en Logroño en 1981, vinculado a Albelda de Iregua desde su niñez y primer deportista riojano en lograr una medalla olímpica a título individual, ha asegurado que recibir este galardón en su tierra y que reconozcan "en casa" su trayectoria es "el máximo privilegio que se puede tener".

Para él, también es un "privilegio" seguir viviendo en su tierra, en La Rioja, a pesar de haber viajado por todo el mundo; y ha destacado que, por su forma de ser y por la formación que le han dado, "siempre me he dedicado a trabajar y a intentar dar lo mejor de mi en cada carrera, en cada entrenamiento, y, en mi vida personal, a intentar aportar a la gente que tengo alrededor".

Ha reconocido que hace unos días le comentaron la posibilidad de que se le otorgara esta distinción, de la que se ha enterado hoy a través de su madre, que le ha llamado por teléfono tras oír en la radio "esta noticia tan bonita, que me emociona mucho y me hace mucha ilusión".

Coloma ha dedicado un recuerdo especial a "toda la gente que ha confiado en mí" y se ha referido a "los momentos complicados que me han tocado superar", por lo que casi estuvo a punto de abandonar el ciclismo, pero, "al final, con el apoyo de la familia, con trabajo, con ilusión y con tener siempre la mente positiva, se consiguen todos los objetivos".

El hecho de que "en mi casa me den este reconocimiento" es, para él, en la actualidad, "como cerrar el círculo y cerrar una etapa de mi vida, que continúa", en alusión a cuando logró la medalla olímpica de bronce, que "era algo complicado conseguir".

El Gobierno de La Rioja ha resaltado de Coloma su fuerza de voluntad, su esfuerzo y su afán de superación para afrontar adversidades y alcanzar metas deportivas; así como que es un ejemplo para niños y jóvenes por su "nobleza, juego limpio y espíritu solidario".

También se ha referido a que es un icono del deporte riojano, dado a que, aparte de su proeza de lograr la primera medalla para el ciclismo español en 16 años, la segunda para el mountain bike y la número 150 de la historia del olimpismo español, se ha ganado al público por su "carisma, simpatía y deportividad".