Cs y PR+ piden un pleno para debatir la rápida reapertura del CCR

Logroño, 25 may (EFE).- Los portavoces de los Grupos Municipales de Logroño del PSOE, Beatriz Arraiz, Ciudadanos (Cs), Julián San Martín, y PR+, Rubén Antoñanzas, han solicitado hoy la celebración de un pleno extraordinario que acuerde las decisiones necesarias para una "rápida reapertura" del Centro de Cultura del Rioja (CCR).

En una rueda informativa conjunta, Arraiz ha asegurado que "el CCR debe ser el eje fundamental de la cultura y el turismo en Logroño y está paralizado", ya que se encuentra cerrado desde el pasado 29 de junio por "la necesidad de llevar a cabo diferentes obras, en especial de la cubierta del patio central".

Casi un año después, ha recordado que "el Ayuntamiento solo ha adjudicado las obras relativas a la mejora de los sistemas informáticos, pero aún no se han licitado las obras para el arreglo de la cubierta", por lo que "si no empezamos ya a solucionar estas deficiencias, el CCR tampoco abrirá en 2018".

Además de la "contratación con urgencia de un director", los tres grupos municipales de la oposición también solicitarán en el pleno extraordinario "resolver el contrato de gestión de servicios del CCR a la empresa adjudicataria para poder iniciar una nueva gestión desde el ámbito público".

Arraiz también ha pedido "licitar con urgencia las obras de la cubierta del edificio y aquella que sean necesarias para la puesta en funcionamiento", así como iniciar los contactos necesarios con instituciones ligadas al mundo del vino de Rioja, como el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja y el Gobierno regional, para que "se sumen de manera activa al proyecto".

Por último, ha solicitado el desarrollo del proyecto museográfico, "en base al documento que se encuentra ya elaborado", mediante un plan de actuación que contenga plazos y presupuestos para los próximos cuatro años.

Arraiz ha lamentado que para el equipo de Gobierno municipal no es "prioritario" el CCR, ya que, de haber sido así, "esta obra estaría financiada con un préstamo y no con la posible venta de suelo público"; y ha confiado en que "destine el dinero obtenido en la venta de dos parcelas en el sector Las Tejeras a la reparación de la cubierta del edificio".

Por su parte, San Martín ha calificado al Ayuntamiento de Logroño de "permisivo" con la anterior empresa adjudicataria del CCR, a la que se le permitían celebrar "bodas, comuniones y despedidas de soltero en sus instalaciones", lo que supone un "capitalismo de amigos".

La anterior gestión era "incompetente e ineficaz", ha subrayado San Martín, quien ha reconocido que estaba bajo el amparo de "la no concejal de Comercio, la no concejal de Turismo y la no concejal de Cultura -Pilar Montes-, que hacía una brutal dejación de sus funciones".

Ha reconocido que el CCR necesita la dirección de "un funcionario que vele por el buen funcionamiento de este espacio y que sea experto en eventos culturales y relacionados con la cultura del Rioja", por lo que confía en que "el Ayuntamiento convoque esta plaza con urgencia", tal y como está contemplado en el presupuesto municipal de este año.

Antoñanzas ha explicado que el CCR es "importante" para esta ciudad, ya que es "necesario para dinamizar el turismo e imprescindible como punto de lanza para la cultura y para transmitir los valores del Rioja".

Ha asegurado que "cada minuto que el CCR está cerrado repercute en contra de los intereses de Logroño", por lo que es urgente celebrar un pleno para "dar impulso a este escenario y llegar a un acuerdo para su rápida reapertura", ya que es "un aliciente cultural que los turistas no pueden visitar".

Ha destacado la necesidad de que este centro tenga una "nueva y correcta gestión profesional" a cargo de la figura de un director y ha solicitado que se contrate a lo largo de este año.