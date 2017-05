Cambia pide refuerzo para no demorar 50 días las ayudas de emergencia social

Logroño, 25 may (EFE).- La concejal de Cambia Logroño Paz Manso de Zúñiga ha solicitado hoy al Gobierno local de la capital riojana que refuerce la unidad de Servicios Sociales con un administrativo más para "no demorar en 50 días la tramitación de las ayudas de emergencia social".

Manso de Zúñiga, ha denunciado, en una rueda informativa, "el retraso en la tramitación de este tipo de ayudas económicas y de carácter extraordinario", destinadas a "paliar situaciones de urgencia a personas afectadas por un estado de necesidad".

Ha recordado que estas ayudas estás destinadas a pagar gastos derivados de la vivienda, como el alquiler, equipamiento y su habitalidad; necesidades primarias, como manutención y los comedores escolares; y otras necesidades especiales, como guarderías y asistencia sanitaria fuera de la ciudad.

Estas ayudas "no pueden ser aplazadas", ya que "se otorgan con un retraso medio de 50 días" y ha reconocido que, "a una persona que atraviesa un problema puntual y no dispone de dinero para comer, no se le puede dar una respuesta 50 días después".

Por ello, ha solicitado el "pago inmediato" de estas ayudas, para lo que "es necesario, como ya se acordó hace un año, reforzar la Unidad que se encarga de estas subvenciones porque solo hay una persona que tramita más de mil expedientes al año".

Manso de Zúñiga ha incidido en que "estas ayudas deben tramitarse de manera ágil para que sus beneficiarios puedan hacer a situaciones sobrevenidas que no pueden esperar a ser cubiertas en las convocatorias ordinarias de subvenciones".

Por todo ello, ha preguntado a la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades de Logroño, Paloma Corres, si "es consciente del efecto negativo que supone este retraso en el sector de la población más vulnerable, que son quienes más necesidades tienen".

También ha planteado la necesidad de reforzar el servicio que tramita las ayudas de emergencia social para "agilizar el proceso", a pesar de que "este problema se detectó hace más de un año y hay una plaza por cubrir que aún sigue vacante".

Por último, ha mencionado que "las personas con especial vulnerabilidad no se quejan por la lentitud de estos servicios por miedo a que repercuta en ellas y no reciban la ayuda que solicitan".