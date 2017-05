UGT y CCOO denunciarán al gerente de la estación por vulnerar su actividad

Logroño, 24 may (EFE).- Los sindicatos UGT y CCOO de La Rioja interpondrán una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra el gerente de la estación de autobuses de Logroño por tratar de vulnerar el correcto ejercicio de la actividad sindical y el derecho de los trabajadores a recibir información sobre su convenio.

En un comunicado, estas dos organizaciones sindicales han detallado que esta mañana han intentado informar a trabajadores y viajeros de la ruptura de las negociaciones del convenio de Transporte Interurbano de Viajeros por Carretera mediante el reparto de octavillas.

Sin embargo, según UGT y CCOO, el gerente de la estación de autobuses ha tratado de impedir que se informara alegando que se trataba de un recinto privado, "impidiendo así conscientemente el normal desarrollo de la actividad sindical".

Por ello, presentarán una denuncia, ya que este convenio afecta a más de 500 trabajadores en La Rioja y tienen derecho a ser informados de los problemas que se están produciendo en la negociación de su convenio.

UGT y CCOO dieron por rotas las negociaciones del convenio, iniciadas en octubre de 2016, debido a la "intransigencia" de la parte patronal, demostrada en la última reunión de la mesa, celebrada el pasado 8 de mayo, han recordado.

Según sus datos, el convenio ha quedado obsoleto puesto que su articulado no ha sido modificado desde hace más de ocho años, por lo que no incluye las actualizaciones requeridas en material de igualdad y no discriminación, salud laboral, jornada y incapacidades transitorias, entre otras cuestiones.

Sin embargo, la patronal sólo se aviene a negociar el área económica y se niega a abordar cualquier otro aspecto, han lamentado estos sindicatos.

De hecho, las posturas en materia de subida salarial no son excesivamente distantes -entre unas y otras propuestas la diferencia es de un 0,50 %- y la parte sindical siempre se ha mostrado abierta a negociar.

Para estos dos sindicatos, esta ha sido la excusa perfecta para la patronal del sector para evitar negociar cualquier modificación del convenio tal y como queda recogida en el acta de la última reunión.

or todo ello, UGT y CCOO están repartiendo información a los trabajadores y han convocado una asamblea informativa hoy a las 21.00 horas en el salón de actos de CCOO para explicar la situación de las negociaciones, la ruptura de las mismas y las posibles acciones a desarrollar.