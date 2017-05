Cambia pide que se deje de ocultar información sobre el tanque de tormentas

Logroño, 24 may (EFE).- El portavoz del Grupo Municipal de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, ha exigido hoy al Gobierno local que "deje de ocultar información" sobre la obra de ejecución del nuevo tanque de tormentas de la Estación de Aguas Residuales (EDAR) y su situación, ya que es la cuarta vez que se inunda el entorno de La Fombera.

Peña, acompañado del concejal de Cambia Logroño José Manuel Zúñiga y del asistente técnico del Grupo Municipal, Andrés Barrio, ha afirmado, en una rueda informativa, que "el problema de las inundaciones en el entorno de La Fombera no son las lluvias, sino la defectuosa ejecución del tanque de tormentas".

Zúñiga ha recordado que "ni se nos ha facilitado ni se han contestado a nuestras preguntas, "a pesar de haber llevado a cabo diversas intervenciones" en la Comisión Informativa de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Logroño y haber solicitado información sobre el tanque de tormentas de la EDAR.

"No tenemos información sobre la recepción final de estas obras", ha añadido Zúñiga, quien ha asegurado que "las obras del tanque se han llevado a cabo mal o no se ha previsto adecuadamente la recogida del agua de lluvias".

También ha declarado que el concejal de Medio Ambiente de Logroño, Jesús Ruiz Tutor, ha indicado que "hay problemas con la inundaciones en la Fombera", pero, según Cambia Logroño, aunque "digan que las obras para subsanar las deficiencias no las va a pagar el Ayuntamiento, no significa que no las vayan a pagar todos los ciudadanos"

Por su parte, Barrio ha reconocido que, desde abril de 2016, Cambia Logroño ha solicitado información oficial sobre las obras del tanque de tormentas y su entrega, aunque aún no se les ha proporcionado nada.

También ha lamentado que, desde que entró en funcionamiento el tanque, en marzo de 2016, cada vez que llueve se inunda La Fombera y ha avanzado que hay dos soluciones: "cambiar la programación de las compuertas para que el tanque acumule menos agua o levantar el colector".

"Queremos que se nos informe sobre los posibles problemas de ejecución, qué solución se va a dar y si los niveles de sulfhídrico continúan siendo excesivos", ha dicho.

Peña ha indicado que "esta polémica se enmarca en un contexto estatal, donde parece que todo lo que tiene que ver con el agua trae problemas y donde el dinero público desaparece" y ha enumerado los casos del Canal de Isabel II, Pokemon, Aquagest, Aguas de Valencia y el trasvase del Llobregat .

"Estos cinco ejemplos actualmente cuentan con procesos judiciales abiertos" y, aunque ha subrayado que "no estamos acusando a nadie", ha argumentado que "sí se incumple la Ley General de Transparencia porque no se proporciona información pública a un grupo político".

Ha insistido en que "no puede ser que el Ayuntamiento de Logroño niegue la información que desde hace un año estamos solicitando" y ha recalcado que "es inaceptable lo que está ocurriendo con el tanque de tormentas y que, además, se nos oculte información".