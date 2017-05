Podemos pide reprobar a Sanz por usar su posición política con fin personal

Logroño, 23 may (EFE).- El Grupo Parlamentario de Podemos de La Rioja ha presentado hoy una proposición no de ley para reprobar al senador autonómico y ex presidente del Gobierno riojano, el popular Pedro Sanz, por "la utilización, con fines exclusivamente personales, de su posición política e institucional".

La portavoz de Podemos en el Parlamento riojano, Ana Carmen Sainz, y el secretario general de Podemos, Francisco Garrido, han presentado hoy, en una rueda informativa, esta iniciativa, de la que ya han informado a los Grupos Socialista y de Ciudadanos en la Cámara regional y que prevén que se debatirá en el pleno del próximo quince de junio.

También exigen la dimisión de Sanz, actual vicepresidente primero del Senado, como diputado regional y senador autonómico en representación de La Rioja para que el "buen nombre" de esta comunidad, del Parlamento y de sus ciudadanos "no se vea empañado por sus actuaciones personales".

Sainz y Garrido han recordado que no existen mecanismos jurídicos para "forzar" a Sanz a dejar sus actas de diputado autonómico y de senador, aunque confían en que la reprobación cuente con el apoyo de la mayoría del Parlamento riojano porque "no se puede estar de perfil" ante los casos de corrupción.

Han relatado que el Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño ha remitido al Tribunal Supremo la denuncia presentada contra Sanz por parte del Ayuntamiento de Villamediana por si existen "méritos" para instruir una causa por la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio y urbanismo por la ampliación de su chalé en ese municipio.

Podemos considera que, "ante hechos de semejante gravedad, el Parlamento de La Rioja no puede permanecer callado", por lo que está formación política está dispuesta a "llegar hasta el fondo de este entramado, caiga quien caiga", ha subrayado Sainz.

Garrido ha apostillado que a Podemos le da "vergüenza" que Sanz, que está "salpicado" por un presunto caso de corrupción, represente a La Rioja en el Senado.

"Vivimos asediados por casos de corrupción" en España, según el secretario general de Podemos, para quien hay presidentes y ex presidentes de comunidades autónomas "implicados o salpicados" por esas situaciones, lo que también ha llegado a La Rioja.

Ha calificado de "valiente" a la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño por enviar el expediente de Sanz al Tribunal Supremo.

La portavoz parlamentaria también ha recordado que distintas denuncias interpuestas contra Sanz han sido desestimadas por diferentes juzgados de Logroño, pero ahora se ha elevado el expediente al Tribunal Supremo para que "investigue y determine si existe delito o no".

"Pedro Sanz tendrá que salir y dar la cara, no puede continuar durante más tiempo escondido al cobijo del partido más corrupto de toda Europa", según Sainz, quien no espera que la cúpula del PP riojano pida la dimisión al senador autonómico, "a pesar de la gran división interna que existe" en esta formación política.

Ha pedido al Grupo de Ciudadanos "coherencia" porque "la realidad demuestra que no es posible una renovación dentro del PP con la misma gente".