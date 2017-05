Cambia asegura que el proyecto de Villanueva no es sostenible ni integrado

Logroño, 23 may (EFE).- El portavoz del Grupo Municipal Cambia Logroño, Gonzalo Peña, ha asegurado hoy que el proyecto de recuperación integral del barrio de la Villanueva no ha obtenido los fondos europeos del programa FEDER para su financiación porque "no cumple con los cánones de proyecto urbano sostenible e integrado".

Peña ha lamentado, en una rueda informativa, que este proyecto haya quedado, por segundo año consecutivo, fuera de los seleccionados para ser financiados con fondos europeos, lo que supone una "muy mala noticia" y confirma que "el PP es mal partido para Logroño".

Ha recordado que "Cambia Logroño fue la única fuerza política de la ciudad que no votó a favor del proyecto de Villanueva" y decidió abstenerse porque "esta intervención es un 'huevo kínder', se conoce el envoltorio, pero no la sorpresa, que es la actuación exacta que se quiere desarrollar".

El proyecto de rehabilitación del barrio de la Villanueva elaborado por el Gobierno municipal del PP, ha explicado, tiene como punto principal la construcción de un aparcamiento, por valor de 2,7 millones de euros, y la edificación de 135 viviendas, cuando "en la ciudad hay 17.000 vacías, de las que 196 se ubican en esta zona".

La primera vez que Europa negó la ayuda a este proyecto, ha afirmado que "Cambia Logroño tendió la mano al equipo de Gobierno para variar la filosofía de esta actuación y contar con propuestas de diferentes colectivos y asociaciones de la ciudad" para poder obtener la financiación en la siguiente convocatoria.

Sin embargo, ha asegurado que "el PP elaboró un segundo proyecto sin la ayuda de nadie" y aportando "pequeñas modificaciones, pero que mantenían la misma filosofía de apostar por la construcción".

"Es necesario revertir este proyecto y apostar por la peatonalización del entorno para atraer a la gente joven a esta zona de la ciudad y regenerar más espacio público", ha destacado.

Entre otros aspectos, ha detallado que "hay que apostar por la regeneración del entorno y por la puesta en valor de los restos arqueológicos", como el colegio de San Bartolomé, que podría "transformarse en centro social y ayudar a reconvertir la esencia de este barrio".

También ha reconocido que "el proyecto debería eliminar algunas líneas de actuación, como la construcción del aparcamiento; y apostar por la rehabilitación de las viviendas, en lugar de construir nuevas".

El edil de Cambia Logroño también ha criticado el "servilismo" de los otros tres partidos de la oposición -PSOE, Ciudadanos y PR+- que votaron a favor del proyecto de rehabilitación del barrio de la Villanueva "sin hacer ningún reparo".

Por último, ha incidido en que "el rechazo de los fondos europeos al proyecto de la Villanueva es el segundo naufragio y la enésima chapuza del PP", ya que "han demostrado que son pésimos gestores"; por lo que ha emplazado a que la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, "dé la cara y deje de ocultarse detrás de sus concejales".