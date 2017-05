STAR asegura que la orden de bilingüismo desanima a los centros públicos

Logroño, 22 may (EFE).- El sindicato STAR ha asegurado que la orden de Bilingüismo del Gobierno de La Rioja "desanima" a los centro educativos públicos, ya que presenta un proyecto educativo que plantea unos requisitos para el personal docente que dificulta la participación a muchos centros de carácter público.

STAR, en una nota, ha añadido que desaprueba esta orden, publicada hoy, además de que repite "errores" que se han producido en otras comunidades autónomas y no parte de reforzar la materia de lengua inglesa.

Ha indicado que la diferencia en cuanto a requisitos que se exige a la escuela pública con respecto a la concertada puede suponer que algunos de los centros públicos que actualmente desarrollan un proyecto bilingüe deban abandonarlo.

Los requisitos de plantillas de docentes que se han establecido superan las posibilidades de algunos centros, según STAR, para el que, aunque permite cierta flexibilidad, sigue sin concretar su aplicación en los centros rurales.

La opción de metodología elegida por la Administración, ha dicho, supone muchos problemas organizativos y obliga a impartir en inglés las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza.

En relación a ello, considera necesario que las evaluaciones externas que prevén, también contemplen el seguimiento para comprobar si los alumnos tienen carencias en el aprendizaje de contenidos de esas áreas.

"No se debe correr el riesgo de centrarse solo y exclusivamente en la progresión del alumno en la adquisición de la lengua inglesa", ha precisado.

Ha incidido en que es un fallo fundamental no reforzar más la lengua inglesa desde infantil y, aunque se ha aumentado en media hora la jornada lectiva de inglés en esta etapa, lo lógico sería que el contacto de los alumnos con la segunda lengua fuese en progresión y llegasen a Primaria preparados para escuchar un área concreta en otro idioma.

Respecta al profesorado, ha señalado que esta orden provoca "preocupación", ya que no afecta solo a personal interino, sino a todo tipo de docentes, esté en un centro con proyecto bilingüe o no, ya que la Administración ha hecho constar en esta legislación que irán definiendo plazas bilingües aunque un centro no esté desarrollando este Proyecto.

Además, su formación en idiomas, que STAR considera esencial, "sigue siendo responsabilidad suya, fuera de la permanencia en el centro, y ni siquiera se especifica cómo se les va a puntuar por participar en estos programas educativos".

Este sindicato aboga por permitir la posibilidad de elección por las familias, dando la posibilidad de no participar en el proyecto por diferentes motivos y respetando una línea en castellano, por lo menos, en un radio geográfico cercano.