Omella, sorprendido por nombramiento, dice que renovación Iglesia es sinodal

Barcelona, 22 may (EFE).- El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha confesado que el anuncio del Papa de que el 28 de junio le nombrará cardenal le cogió por sorpresa porque ni se lo habían anunciado ni se lo esperaba, y ha dicho que la renovación de la Iglesia en España no sólo está en manos de los nuevos cardenales sino de una obra sinodal.

Omella, que ha agradecido la confianza depositada en él por el Papa Francisco, ha comparecido hoy en rueda de prensa para responder a las preguntas de los periodistas después de que el Papa anunciase ayer que entrará en el colegio cardenalicio con potestad para participar en el cónclave papal por tener menos de 80 años.

El nuevo cardenal, que ha reconocido que su nombramiento "estrecha aún más los vínculos entre Barcelona y el Vaticano", no ha querido hacer ninguna lectura política de su nombramiento: "nosotros solo hacemos lecturas de fe".

Preguntado por si el papa Francisco ha encargado al cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro -ascendido a cardenal el pasado noviembre-, y a él mismo la renovación de la Iglesia española ha afirmado que "es cierto que el Papa ha confiado en nosotros, pero no somos los únicos que tenemos que trabajar, se tiene que hacer en comunión, no es cosa de una sola persona, nosotros podemos poner gasolina al motor, pero se tiene que hacer de forma sinodal".

Omella, quien fue obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, ha afirmado que ser cardenal "es una gran responsabilidad para trabajar al lado del Santo Padre", pero que continuará su labor en la archidiócesis de Barcelona.

En este sentido, ha anunciado que hará una reestructuración de la archidiócesis barcelonesa, a la espera de que el Papa nombre dos nuevos obispos auxiliares, y que para ello ha hecho una consulta interna entre sacerdotes y diáconos para que hagan propuestas.

Con su habitual buen humor, Omella ha revelado que conoció la noticia de que iba a ser cardenal -"algo que nunca me había imaginado cuando era sacerdote", ha confesado- ayer, cuando estaba visitando un centro de Cáritas en una parroquia de L'Hospitalet, por una llamada que le hizo el obispo de Pamplona, del que es amigo, "y como es muy bromista pensé que me estaba gastando una broma".

"Enhorabuena cardenal, me dijo y yo le contesté: déjate de bromas. Pero me insistió en que estaba en la plaza de San Pedro y que lo acababa de escuchar del Santo Padre. Luego otras llamadas me lo confirmaron", ha explicado Omella, que ha agradecido "la confianza" depositada en él por el Papa Francisco.

Omella se ha tomado el anuncio de su nombramiento -'creación' en términos eclesiásticos- como "un encargo de servicio, para hacer un mejor servicio a los demás, sobre todo a los más vulnerables".

"No es un cargo hacia arriba, sino hacia abajo, de servicio, para construir fraternidad y humanidad dentro de un mundo que lo necesita. Todos tenemos que trabajar más por la paz y la concordia, por no hacer confrontaciones", ha señalado.

Respecto al resto de nombramientos de los otros cardenales anunciados ayer por el Papa, Omella ha opinado que se trata de creación de cardenales "en la periferia y no sólo en Europa", aunque ha bromeado que el de Barcelona lo ha creado porque "estamos en el corazón de Europa, una ciudad por donde pasan todas las culturas".

Sobre la próxima reestructuración que prepara para la archidiócesis de Barcelona, Omella ha reconocido que está a la "expectativa" de si su actual obispo auxiliar, Sebastià Taltavull, es nombrado obispo de Mallorca y del nombramiento de los dos nuevos obispos auxiliares para Barcelona que ha solicitado.

Omella ha confesado que nunca se había imaginado que podría llegar a ser cardenal y que cuando era sacerdote siempre decía: "Esto lo arreglaría yo si fuera obispo", pero que luego ha comprobado "que las cosas no son tan fáciles".