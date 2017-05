El Mercado de la Huerta de Varea ofrecerá "productos cercanos y frescos"

Logroño, 22 may (EFE).- El Mercado de la Huerta de Varea, que se celebrará el próximo día 28, ofrecerá "productos cercanos, frescos y allí donde se producen, que es realmente el atractivo para este turismo de experiencias", ha afirmado hoy el responsable del Área de I+D de Fundación Caja Rioja, Francisco Burgos.

Burgos ha presentado hoy esta actividad en un encuentro con los medios de comunicación, en el que también han participado la responsable Agro de la Dirección Territorial Norte de Bankia, Maite de Pablo; y el concejal de Medio Ambiente y Eficiencia Energética de Logroño, Jesús Ruiz Tutor.

Este mercado, que se celebrará en el polideportivo municipal del barrio logroñés de Varea, cuenta con la participación, hasta hoy, de 18 pequeños productores de Alberite, Los Molinos de Ocón, Anguiano, Arnedo, Galilea, Logroño, Ortigosa de Cameros, Quel, Varea, Villoslada de Cameros y Agoncillo.

"Tendremos todo tipo de verduras de la época, cerezas, por supuesto, que este año han venido pronto y muchas; fardelejos, aceites, huevos de gallinas ecológicas y camperas y huevos de oca", ha detallado Burgos.

Ha declarado que los visitantes podrán "disfrutar de estas pequeñas y medianas empresas", que permiten "mostrar cómo son los productos de calidad" de La Rioja.

Burgos ha relatado que el número de productores participantes en el mercado en esta edición es menor respecto a años anteriores, dado que "la tendencia es descendente desde hace muchos años, es un problema".

Ha detallado que esta situación requiere "la necesidad de renovación de personas vinculadas al campo en el entorno urbano de la ciudad", a lo que se añade "el cambio del modo de cultivo y producción".

"Este año, por ejemplo, hay gente que no viene porque no tiene personas para recoger el género", ha destacado Burgos, quien ha añadido que, aunque tengan productos, "no pueden traer, por ejemplo, sus cerezas porque no tiene personas suficientes como para recogerlas"

De Pablo, por su parte, ha recalcado que esta iniciativa pone de manifiesto que "Varea es uno de los barrios que provee de fruta y hortaliza a gran parte de la región".

Ha incidido en que "Bankia demuestra con su apoyo a este Mercado su compromiso con los productos de la huerta, con los productores y con la sociedad riojana" porque "esta región es una de las más importantes para nuestra entidad financiera".

"Tenemos la obligación moral de defender el espacio para todas estas actividades, el campo y la ciudad no pueden darse la espalda, hemos vivido unos años en el pasado en los que parece que se nos olvidó de dónde venían los productos que estaban en nuestros mercados", ha subrayado Ruiz Tutor.

El concejal ha afirmado que es necesario que las nuevas generaciones "se enganchen" a las huertas de La Rioja y "vivan dignamente de ellas".

El Mercado de la Huerta, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento logroñés, forma parte del convenio de colaboración que cada año suscriben la Fundación Caja Rioja y la Dirección General de Turismo del Gobierno regional.