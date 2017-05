El Comité Regional del PSOE riojano del 27 de mayo convocará su 14 congreso

Logroño, 22 may (EFE).- El próximo día 27 se reunirá en Logroño el Comité Regional del PSOE de La Rioja para convocar su 14 Congreso, con la previsión de que se celebre a finales de julio, ha avanzado hoy a Efe su secretario de Organización, Francisco Ocón.

Ocón ha hecho este anuncio al analizar los resultados de las primarias del PSOE celebradas ayer, que ganó el ex secretario general Pedro Sánchez, a cuya disposición se ha puesto el PSOE riojano porque "solo queda la unidad y restañar algunas de las heridas que se han producido en este tiempo".

El Comité Regional del próximo día 27, formado por unas 230 personas, se reunirá el mismo día en el que el llamado "Congresillo" regional de los socialistas riojanos elegirá a los seis delegados que, en su representación, acudirán al Congreso federal del PSOE, previsto los días 16, 17 y 18 de junio.

Este "Congresillo", en el que también se debatirán las enmiendas a la ponencia marco, estará formado por unas 240 personas, elegidas por las distintas agrupaciones del PSOE riojano entre el 24 y 25 próximos, ha explicado su secretario de Organización.

Ocón, quien ha sido miembro de la gestora del PSOE, ha indicado que "hoy no toca" hablar sobre si él se presentará o no a liderar el PSOE de La Rioja, una vez que su actual secretario general, César Luena, haya indicado que no acudirá a la reelección.

"Hoy es el día del PSOE en toda España y de Pedro Sánchez y no toca hablar de nada más", ha señalado; además de que "aún no está ni convocado el congreso regional, estamos en el proceso del congreso federal".

Ha incidido en que, tras las primarias, "el PSOE de La Rioja se pone a disposición de nuevo secretario general" y entiende que "imperará la sensatez en el partido después de estos tiempos tan convulsos", que dan paso al inicio de "una nueva etapa para el partido".

Ocón ha dicho que no le ha sorprendido el resultado obtenido ayer en La Rioja en el procreso de primarias, en el que el Pedro Sánchez fue el más votos logró, 602, el 60,38 % de los 997 emitidos; mientras que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, logró 225 votos, el 22,57 %; y el ex lehendakari y ex presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, 162 votos, un 16,25 %.

Para él, "el análisis es claro: hubo un vencedor rotundo en las primarias, que fue Pedro Sánchez, quien es, otra vez, nuestro secretario general" y "ya solo queda la unidad, restañar algunas de las heridas que se han producido en este tiempo y dejar atrás el Comité Ejecutivo del uno de octubre".

"Estoy convencido de que Pedro Sánchez va a poner lo mejor de él para conseguirlo y creo que todo el partido se va a poner a disposición del secretario general para lograr lo que todos los candidatos y militantes están deseando: que un PSOE unido y fuerte salga del Congreso de junio, fundamentalmente, porque nos están esperando los españoles", ha asegurado.

Ocón ha señalado que está "satisfecho" con el hecho de que "el PSOE ya tenga secretario general" y ha calificado el resultado de "incontestable", dado que tener más el 50 % con tres candidatos es "algo muy difícil y complicado, pero Pedro Sánchez lo ha conseguido".

Sánchez, ha dicho, ha sabido conectar con la mayoría de la militancia, que "ha hablado alto, claro y con rotundidad", a lo que ha añadido que el nuevo secretario general, en este momento, tiene "un proyecto para el partido de cómo reorganizarlo y reestructuarlo hacia el futuro para ser gobierno".

"Y en este momento, que aún estamos en la oposición, tiene un proyecto sobre cuál debe ser la línea de oposición al Gobierno del PP, al más corrupto de la historia de España", ha subrayado.

La jornada de ayer, ha dicho, fue "un enorme ejercicio de democracia por parte de la militancia del PSOE, con una enorme participación, absolutamente masiva, que alcanzó fue de un 84 % en La Rioja".

Ha reconocido que él ha vivido "una etapa especial como miembro de la gestora", donde ha tenido "momentos duros y difíciles"; y ha incidido en que "ha sido una experiencia innecesariamente larga", dado que "la vida de la gestora del PSOE se ha alargado más allá de lo necesario".

"No ha sido sencillo, pero ya es el momento de mirar hacia adelante para organizar el futuro", según Ocón, para quien "no se nos puede olvidar el pasado, hay que conocerlo y aprender de él para que nunca vuelva a repetirse ni cometer los errores del pasado".