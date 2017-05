PP recuerda que hay 4 sentencias que dicen que no hay delito en chalé de Sanz

(Esta información actualiza la LG5008 con declaraciones de la secretaria general del PP riojano, María Martín)

Logroño, 19 may (EFE).- El PP de La Rioja ha recordado hoy que hay cuatro sentencias de tres jueces distintos que dicen que no existe delito respecto a la finca en Villamediana de Pedro Sanz, vicepresidente primero del Senado y ex presidente del Gobierno riojano.

Hoy se ha conocido que el Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño ha remitido al Tribunal Supremo el expediente sobre el chalé de Sanz, para que determine si existió un presunto delito urbanístico en la ampliación de esa edificación.

En una nota, el PP se ha referido a que recientemente se conocieron dos sentencias del Juzgado de Instrucción número 1, en las que se recogía que no había delito.

"Dos sentencias, por cierto, como consecuencia de las denuncias políticas del secretario de Organización del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, y del concejal de IU -en Villamediana- Jesús Cámara", ha precisado.

A estas dos sentencias se suman otra anterior del Contencioso-Administrativo, donde se recoge que no existe delito, también como consecuencia de otra denuncia política; y la anulación del auto de la juez Rosa Esperanza Sánchez desde el Juzgado de Instrucción número 3.

"Por lo tanto, tanto en los juzgados de lo Penal como el Contencioso, tres jueces distintos se han pronunciado señalando que no existe delito", ha incidido el PP.

Ha indicado que la última decisión conocida hoy por los medios de comunicación de la juez Rosa Esperanza Sánchez, "la misma juez sustituta cuyo auto provocó la moción de censura de Villamediana, (auto que fue anulado posteriormente con otro auto), es, simplemente, que se traslade el caso al Tribunal Supremo".

Además, "se produce por la denuncia por parte de la alcaldesa socialista de Villamediana", según el PP, que asegura que respeta las decisiones judiciales y recuerda que "no existe ninguna imputación contra Pedro Sanz y que el exalcalde Tomás Santolaya actuó siempre conforme a la legalidad".

También ha recordado que "el Plan General de Ordenación Urbana de Villamediana se aprobó en 2013, empezó a tramitarse ocho años antes y no ha sido recurrido por nadie, por lo tanto, es firme".

Este es el primer Plan de Ordenación Urbana que tiene Villamediama en su historia y gracias al mismo se puede ordenar el urbanismo de este municipio, ha subrayado.

"En este asunto, estamos ante la utilización de la justicia para conseguir fines políticos y se está sometiendo a una persona a una persecución política, a pesar de que con ello se perjudica a todos los vecinos de Villamediana", ha apostillado.

Por su parte, la secretaria general del PP riojano, María Martín, ha aludido a este asunto en respuesta a los periodistas, tras participar en un acto como consejera de Salud.

Ha resaltado el "respeto al poder judicial" y se ha remitido a "esperar a la decisión del Tribunal Supremo".

Martín ha recordado que hay varias sentencias sobre este asunto que sostienen que no ha habido delito o de inadmisión.

"Incomoda la situación que se está generando en el país, lo que hay que hacer es trabajar, seguir trabajando y decir bien alto y claro que la política es una de las acciones más nobles que hay en esta vida", ha concluido.