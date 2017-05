La educación abierta, método para llevar el conocimiento a todo el mundo

Madrid, 18 may (EFE).- Las distintas políticas de educación abierta, como que los contenidos no tengan derechos de autor o que los datos de las investigaciones sean públicos, sirven para crear cursos y servicios de calidad accesibles para todo el mundo, sea cual sea su origen, estatus económico o diversidad funcional.

Sobre este tema se ha debatido en el Seminario sobre Educación Abierta orientado a docentes, organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Durante la semana, investigadores del proyecto "Openmed", en el que han participado España, Italia, Marruecos, Jordania, Palestina, Egipto y Reino Unido, han guiado a los profesores para mejorar el uso, la promoción y la creación de los recursos educativos abiertos.

En declaraciones a Efe, el vicerrector de Transferencia y Tecnología de esta universidad, Daniel Burgos, ha explicado que este proyecto ofrece "un marco de educación abierta" para que los distintos países puedan implementarla en el ámbito nacional y regional.

Un ejemplo de recurso educativo abierto sería crear un curso en línea firmado como autor pero que cede los derechos como propietario, de manera que otras personas lo puedan utilizar gratis e, incluso, éste se pueda modificar o expandir.

Sin embargo, el experto, que también es director del Instituto de Investigación, Innovación y Tecnología Educativa UNIR iTED, ha afirmado que "lo que para uno es gratis, a otra persona le cuesta", por lo que es necesario encontrar un equilibrio para que sea sostenible.

"La gente que utiliza los recursos educativos abiertos abarata un cierto tipo de coste, el tener un contenido y un curso montado, pero hay que hacer todo lo demás, como la tutorización, y eso cuesta", ha aclarado Burgos.

Y en cuanto a su ámbito de actuación, ha destacado los colegios e institutos como foco principal de distribución, pues forma parte de los valores que se pretende trasmitir a los estudiantes, como el aprendizaje basado en proyectos

"A los jóvenes no hay que explicarles casi nada cuando trabajas con ellos; para ellos es lógico que todo sea abierto, han nacido con la wifi por la que todo es gratis, y, aunque hay que explicarles que no es del todo así, si hay algo que es abierto y gratis, ¿por qué no se va a poder utilizar?", ha comentado el vicerrector.

También para las universidades es importante, aunque en menor medida, debido a su modelo económico.

No obstante, lo bueno de este tipo de enseñanza es que "al ser abierta, cualquier persona que le interese la puede utilizar", lo que hace que exista la posibilidad de que todo el mundo acceda al conocimiento.