"Cabaret" llega al Teatro Bretón cargado de "lujo, oropel y fantasía"

Logroño, 17 may (EFE).- El musical "Cabaret" llega mañana al Teatro Bretón de Logroño con la "producción más espectacular que se ha puesto en escena", en la que "se distingue claramente el lujo, el oropel y la fantasía del cabaret de lo que está sucediendo en la calle", ha afirmado a Efe su productor, José María Cámara.

Este espectáculo, que se enmarca en la gira del cincuenta aniversario de su estreno en Broadway, se distingue de otras versiones que ofrecían "una versión de 'Cabaret' muy triste, muy lóbrega y, desde nuestro modo de ver, muy injusta", ha explicado.

"La gente, en aquella época, no iba al cabaret a pasarlo mal, iba a pasarlo bien", ha subrayado Cámara, quien ha añadido que esta obra es "uno de esos musicales que cualquiera debería ver una vez en la vida, si no vuelves a ir a otro, bueno, puede ser, pero 'Cabaret' es algo que no deberías perderte".

EL productor ha destacado que "este espectáculo mantiene la vigencia permanentemente" porque, "cincuenta años después de su estreno, en Europa la extrema derecha asoma la nariz otra vez, o sea, que el conflicto humano permanece y 'Cabaret' lo recoge perfectamente".

Otro de los puntos fuertes de esta obra es su "magnífica partitura, es responsable de varios temas emblemáticos de la historia de los musicales, como 'Willkomen', 'Cabaret' y 'Money money', son canciones eternas", ha detallado.

Además, ha resaltado "la calidad de los personajes y del libreto, y eso la hace una obra clásica, en el sentido de que tiene mucho más por delante que por detrás, es, un poco, como la capilla sixtina de los musicales".

"Nos puede aportar ese punto de reflexión, que es muy útil y siempre necesario", ha afirmado Cámara, quien ha añadido que, a la vez, es una obra "con mucho humor, muchísimo lujo, enormes coreografías, un elenco realmente maravilloso que te hace disfrutar, es la sensación de que estás en un cabaret".

La función, que se representará en el Teatro Bretón hasta el próximo día 21, ha necesitado para su traslado cinco grandes camiones y en su representación intervienen cien personas, "entre las que se ven sobre el escenario y las que no se ven", ha detallado.

"En el escenario se despliega, a la vista del público, una orquesta completa de músicos magníficos", ha afirmado Cámara, quien ha añadido que "la gente, a veces, no se cree que en aquel teatro donde están acostumbrados a ver obras no tan magníficas, quepa semejante despliegue".

"Cabaret" se estrenó en 1966 en el Broadhurst Theatre de Nueva York, producido y dirigido por el mítico Harold Prince; y, en 1972, se trasladó a la gran pantalla con dirección de Bob Fosse, recibiendo un total de ocho premios Oscar, doce Tony, tres Olivier y tres Drama Desk.

Esta nueva producción de la versión original estrenada en Broadway, adaptada y dirigida por Jaime Azpilicueta, se estrenó en octubre de 2015 en el Teatro Rialto de Madrid, en una temporada en la que obtuvo más de 200.000 espectadores.