El PSOE pide la convocatoria ya de las ayudas a rehabilitación de edificios

Logroño, 16 may (EFE).- El secretario de Economía y Empleo del PSOE La Rioja, Vicente Urquía, ha exigido hoy al Gobierno riojano del PP que "convoque ya las ayudas a la rehabilitación de edificios" para 2017.

Urquía, en un encuentro informativo, se ha referido a estas ayudas, que cuentan con partida presupuestaria superior a cinco millones de euros y que "el año pasado, para estas mismas fechas, ya estaban convocadas".

"A estas alturas del año, todavía no se ha abierto el plazo de solicitud de ayudas a la rehabilitación de edificios en La Rioja", ha precisado Urquía, quien ha solicitado que en la convocatoria de 2017 se amplíe el plazo de petición a cinco meses, frente a los dos establecidos en 2016.

Ha advertido al Gobierno que "si no actúa con rapidez y convoca las ayudas, el Grupo Socialista se lo exigirá en el Parlamento de La Rioja", con el deseo de que no ocurra como en 2015, en el que "no se convocaron las ayudas".

Para él, el que las ayudas no se hayan convocado aún no se debe ni a un problema económico, ya que existe una partida presupuestaria para 2017 de más de cinco millones de euros, ni de legalidad, dado que el Plan Estatal de Vivienda ha sido prorrogado para este año.

Urquía ha insistido en que la rehabilitación es necesaria desde el punto de vista de la creación de empleo, del mantenimiento del patrimonio, de la mejora de la accesibilidad de las viviendas para personas mayores y del ahorro energético.

"Todo son bondades en la rehabilitación", ha defendido, por lo que se trata de "una política prioritaria" en La Rioja y es preciso que "se pongan en marcha ya las ayudas".

Por ello, ha exigido al Gobierno de La Rioja la necesidad de que "realice ya la convocatoria de ayudas a la rehabilitación de edificios para el año 2017, ya que tiene consignación presupuestaria superior a cinco millones de euros y cuenta con la prórroga del Plan Estatal de Vivienda para este año".