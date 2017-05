Cambia Logroño exige presupuesto para el Banco Municipal de Libros de Texto

Logroño, 16 may (EFE).- El Grupo Municipal Cambia Logroño ha exigido hoy que se habilite presupuesto para crear el Banco Municipal de Libros de Texto, aprobado en pleno en 2016, y que se constituya el grupo de trabajo para ponerlo en marcha.

En una nota, este grupo municipal ha recordado que en el último Consejo de Gobierno, el pasado viernes 12, el consejero de Educación, Formación y Empleo de La Rioja, Alberto Galiana, anunció el aumento en el presupuesto dedicado a la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto en Educación Primaria y Secundaria durante el próximo curso.

Así, el límite de renta para acceder a estas ayudas será de 12.000 euros y la cantidad máxima a percibir, proporcional a la renta, de 245 euros, ha detallado Cambia Logroño.

En la última reunión del Consejo Escolar, la concejala delegada de Familia e Igualdad de Oportunidades de Logroño, Paloma Corres, informó de un aumento en las ayudas a libros de texto concedidas por este Ayuntamiento en educación infantil, cuyo límite de renta se había subido a 9.000 euros y la cantidad a 60.

"Estos datos no sólo suponen una diferencia flagrante que exige un mayor esfuerzo por parte del Ayuntamiento, resultando su aportación ya no sólo insuficiente, sino discriminatoria, sino que ponen de nuevo en evidencia la existencia de una necesidad que no se acaba de paliar", ha recalcado.

Cambia Logroño presentó en septiembre de 2015 una moción exigiendo el aumento de estas ayudas, que "a pesar de su exiguo aumento siguen dejando fuera a un sector muy amplio de la población y sin cubrir los gastos reales", de modo que son 120 euros para primero y segundo de educación Infantil y de 150 euros para tercero.

Ha apostado por la "gratuidad", que pretende conseguir con el grupo de trabajo creado en el seno del Consejo Escolar para impulsar el Banco Municipal de Libros de texto.

Un grupo de trabajo compuesto por directores de centros, profesores, representantes de padres, libreros y representantes de grupos políticos se encargaría de impulsar este proyecto, por lo que ha reclamado al Ayuntamiento la aportación de los recursos y medios suficientes para su puesta en marcha.