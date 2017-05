Más de 400 familias numerosas tienen el nuevo bono de transporte urbano

Logroño, 15 may (EFE).- Un total de 419 familias numerosas de Logroño, Lardero y Villamediana disponen del nuevo "bonobús" de transporte urbano con descuentos del 20 y del 50 por ciento en sus viajes, según ha informado hoy la alcaldesa de la capital riojana, Concepción Gamarra.

Gamarra, durante una reunión con la Asociación de Familias Numerosas de La Rioja, con motivo de la celebración hoy del Día Internacional de la Familia, ha presentado el nuevo bono de transporte urbano, que entró en vigor el pasado DOS de mayo y del que ya pueden beneficiarse las 2.127 familias numerosas que residen en Logroño.

Hasta la fecha, ha declarado que se han entregado 383 tarjetas con descuento para el transporte urbano por familias numerosas en Logroño, 24 en Lardero y 12 en Villamediana.

Este nuevo título, ha recordado, dispone de dos tarifas diferentes: para las familias de régimen general, de las que hay 1.938 en Logroño, con 3 y 4 hijos, que contarán con un descuento del 20 por ciento; y la especial, a la que 189 familias logroñesas podrán acogerse ya que tienen 5 hijos o más, con el 50 por ciento de descuento.

Gamarra ha destacado "el papel de las familias como promotores de la cultura para el desarrollo sostenible de la ciudad" y ha anunciado que "una de nuestras prioridades es ayudarles, como núcleo de la integración social de las personas; teniendo en cuenta también, y en una fecha como la de hoy, en que se inicia la Semana de la Movilidad, que el eje de la movilidad sostenible son las familias y las personas".

El Día Internacional de la Familia, ha añadido, es "la ocasión propicia" para promover la concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a este importante núcleo de la sociedad.

La alcaldesa de Logroño ha asegurado que "el uso del transporte público es uno de los pilares para lograr una ciudad sostenible", motivo por el que el Ayuntamiento ha impulsado diversas ventajas para sus usuarios, atendiendo a determinados sectores, como son los jóvenes, los jubilados, las personas con discapacidad y "hoy también en nuestro compromiso con las familias a través de la creación de este nuevo bono".

Durante 2016, ha indicado que los principales beneficiados por las nuevas tarifas fueron los más pequeños, ya que, "dentro de esta apuesta por la sostenibilidad y para facilitar su uso por parte de los más jóvenes, se amplió la edad para acceder al 'Bonopeque' y, por tanto, poder utilizar gratuitamente el autobús urbano hasta los diez años".

La nueva tarjeta para familias numerosas se suma a otras ventajas habilitadas en los años 2015 y 2016 para facilitar el uso del autobús a colectivos como jubilados, jóvenes, estudiantes y personas con discapacidad, con "el único objetivo de fidelizar el uso del autobús, eliminando vehículos de las calzadas para la mejora de nuestro medio ambiente, la circulación y la calidad de vida en la ciudad de Logroño", ha destacado.

Gamarra ha recordado que las 2.127 familias numerosas de Logroño pueden acceder a diferentes ayudas, como descuentos en la tarifa del agua, bonificaciones fiscales y en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), ésta última, en los últimos cinco ejercicios, ha supuesto un ahorro de unos 660.000 euros.

Además, ha añadido, las familias numerosas pueden acogerse a medidas sociales, como el descuento del 20 por ciento en campamentos juveniles y escuela de música; y se tiene en cuenta a la hora de adjudicar las "chiquibecas", las ayudas a libros y material escolar, que se incrementa hasta los 60 euros.

Por su parte, el tesorero de la Asociación de Familias Numerosas de La Rioja, Juan Manuel Sánchez, ha agradecido a la alcaldesa esta nueva medida en materia de transporte, que se une a otra serie de ayudas y descuentos que les ofrece el Consistorio logroñés.

También ha agradecido la cesión de un local en Logroño como sede de su asociación para "hacernos más visibles" y poder atender a todas las familias de La Rioja, estén o no asociadas, e intentar solucionar las dudas que tengan respecto a bonificaciones, tramitaciones y derechos.

Ha reconocido que "muchas familias numerosas creen que no tienen ninguna ayuda, pero no es así, las hay, aunque no son suficientes"; y ha lamentado que "no están suficientemente publicitarias y muchos las desconocen".

Sánchez ha asegurado que "el Ayuntamiento de Logroño es un ejemplo a seguir por otros municipios en materia de ayudas y bonificaciones" y ha agradecido al Gobierno de La Rioja que aumentara el umbral de la renta para que "las familias que realmente lo necesitan obtengan descuentos para adquirir los libros de textos".