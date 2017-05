Lunes, 16 de mayo de 2017

////Elimina la reunión de la Comisión en el Parlamento de La Rioja, que no se celebrará en esta fecha///

RECETA ELECTRÓNICA.- Logroño.- El consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, y la consejera de Salud, María Martín participan en la presentación y puesta en marcha en La Rioja del proyecto de interoperabilidad de receta electrónica del Sistema Nacional de Salud. Farmacia del Campo (Avda.Pérez Galdos 46)

Agenda informativa

===================

POLÍTICA

-----------

11:00h.- Logroño.- PRESUPUESTOS 2017.- La disputada nacional de Podemos La Rioja, Sara Carreño, presenta las enmiendas de esta formación al proyecto de Presupuestos Generales del Estado que afectan a La Rioja. Sede Podemos. Calle Lardero

11:30h.- Logroño.- PARTIDOS PP.- El diputado nacional del PP de La Rioja, Emilio del Río, analiza los últimos datos de empleo y afiliación de la Seguridad Social en esta comunidad. Sede PP. C/Duquesa de la Victoria, 3

20:00h.- Logroño.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y los vicesecretarios de esta formación, mantienen un encuentro con alcaldes, portavoces y concejales populares en municipios de Los Cameros. Sede PP. C/Duquesa de la Victoria, 3

JUSTICIA

---------

13:00h.- Logroño.- INCIDENTES 14N.- Vista previa de conformidad por los hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2012, durante una jornada de huelga general, por los que el fiscal pide cuatro años y medio de cárcel para dos jóvenes. Palacio de Justicia (Plaza Adolfo Suárez)

SOCIEDAD

--------

10:30h.- Logroño.- PREMIOS ONCE.- La ONCE de La Rioja presenta la quinta edición de sus Premios Solidarios. Sede ONCE (C/ Chile, 31)

10:30h.- Logroño.- RECETA ELECTRÓNICA.- El consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, y la consejera de Salud, María Martín participan en la presentación y puesta en marcha en La Rioja del proyecto de interoperabilidad de receta electrónica del Sistema Nacional de Salud. Farmacia del Campo (Avenida Pérez Galdos 46)

11:00h.- Logroño.- JUVENTUD ADICCIONES.- El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, se reúne con el director de Cáritas en La Rioja, Luis Lleyda, y el director de Proyecto Hombre, David García, para abordar la deshabituación de adicciones en menores infractores. Consejeria de Políticas Sociales (C/Villamediana, 17)

11:30h.- Logroño.- CONSEJO EUROPA.- La consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca y el Delegado del Gobierno, Alberto Bretón, presentan el encuentro organizado por el Consejo de Europa en La Rioja sobre la Convención de Faro. Gobierno (Vara de Rey, 1)

12:00h.- Logroño.- FAMILIAS NUMEROSAS.- La alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, presenta a la Asociación de Familias Numerosas de La Rioja la tarjeta de bono transporte para familias numerosas que acaba de entrar en vigor. Asociación Familias Numerosas (C/Pío XII 10, local 4)

CULTURA

--------

19:00h.- Logroño.- EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA.- Inauguración de la muestra fotográfica "15M Logroño. Una mirada interior". Ateneo

19:00h.- Logroño.- LIBRO PSICOLOGÍA.- Conferencia presentación del libro "El cerebro de los niños explicado a los padres", de la psicóloga Natalia Martín. Espacio Santos Ochoa (C/Calvo Sotelo, 19)

DEPORTES

--------

10:00h.- Logroño.- CAMPUS DEPORTIVO.- El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, junto con la presidenta de la Federación Riojana de Natación, Mirella Martínez, y el pelotari Iván López (Camarero II), informan de los campus organizados en el CTD Adarraga para estel verano. Gobierno (Vara de Rey, 1)

EFE

ep

Redacción EFE La Rioja

941 22 31 04