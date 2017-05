Coloma: las carreras son así, me da rabia lo que ha pasado

Logroño, 14 may (EFE).- El ciclista riojano Carlos Coloma, medallista en los pasados Juegos de Río, ha admitido sentir "rabia" por no haber podido ganar La Rioja Bike Race, por un error propio, pero "las carreras son así", ha considerado.

Coloma partía hoy como favorito al triunfo general en la tercera etapa de La Rioja Bike Race, una prueba en la que han competido más de mil personas de una veintena de países.

Tenía una ventaja sobre otros ciclistas en torno a tres minutos "y hasta el kilómetro 40 (de 62) todo iba como lo tenía planeado", ha asegurado, ya que "me mantenía una distancia aceptable respecto a los primeros, para llegar líder de la general sin dificultad".

"Pero esta semana ha habido un problema con una entrada a una pista, que se ha tenido que cambiar, y en un cruce que no conocía he pensado que había que seguir hacia abajo y cuando me he dado cuenta del error había pasado más de un kilómetro, he tenido que dar la vuelta y buscar la entrada que habían cambiado", ha detallado.

Por ello ha insistido en que "tenía margen para ganar, pero las carreras son así" y cuando se ha visto muy retrasado ha pensado "en forzar" pero "el tiempo que he perdido no lo podía remontar ni con un helicóptero".

Por ello deja la prueba con sensaciones contradictorias "porque tengo buenas sensaciones físicas, pero me da rabia lo que ha pasado, en una carrera en mi casa y que aunque no la iba a disputar, en principio, se me había puesto de cara".

Así, ha admitido, "lo que me ha pasado no es para estar contento", entre otras cosas porque ha pasado de poder sumar 120 puntos para la clasificación mundial a apenas una decena.

Algo que intentará recuperar la semana próxima, cuando debutará en la Copa del Mundo de su disciplina -que no es la arga distancia de La Rioja Bike Race- en la República Checa.

"Las sensaciones son buenas, pero hay que ver la factura que me pasa esta semana", ha concluido el riojano.

El ganador de la clasificación general, Francesc Guerra, no podía ocultar en la meta su sorpresa por un triunfo que "no me esperaba para nada" porque "el primer día no me salió bien y por eso me había planteado solo luchar por el podium".

"Coloma estaba muy por delante y era complicado remontar la distancia, pero me he encontrado bien, siempre he ido alante", ha explicado, y ha reconocido que "no tengo claro lo que le ha pasado a Coloma, solo que yo he llegado y cuando han pasado más de tres minutos y no le he visto, me lo he creído".