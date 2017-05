Carreño defiende moción ante "situación de excepcionalidad democrática"

Logroño, 13 may (EFE).- La diputada nacional de Podemos La Rioja, Sara Carreño, ha defendido hoy la moción de censura que ha registrado su partido porque España "está en una situación de excepcionalidad democrática" por "la corrupción del PP".

Carrerño ha hecho estas manifestaciones antes de participar en un acto público de su partido en el que han explicado las razones por las que consideran que hay que apoyar esta moción de censura.

En declaraciones a los periodistas ha defendido que España está en "una situación de excepcionalidad democrática, por los casos de corrupción del PP que son de una intensidad tremenda" y por "las conexiones de ese partido con la judicatura, principalmente con la fiscalía".

Ha acusado al PP de "utilizar lo público para llenar los bolsillos de algunos de sus miembros o para financiar el partido" y también de "acabar con la separación de poderes, lo que pone en cuestión nuestra democracia y nuestro estado de derecho".

"Ante estos hay que reaccionar, no se puede tolerar ni un minuto más", ha afirmado y ha considerado que los ciudadanos respaldan, en general, esta postura, porque "la mayor parte de España votó por otras formaciones y no por el PP" y "hay mucha preocupación por la corrupción, porque nos roban y luego recortan los servicios porque no hay dinero".

Ha insistido en que "la calle quiere que esto cese y por ello hemos utilizado la herramientas parlamentaria que tenemos" que es la moción de censura.

Carreño también ha detallado que no han presentado un candidato en la moción "para que haya más tiempo para que se sumen otros grupos" a los que ya les apoyan, los de Compromís y Bildu "además de otros y de movimientos sociales, como los sindicatos", ha asegurado.

En cualquier caso "ahora la cuestión es ver que hace el PSOE, sin ellos es imposible", ha admitido.

En este mismo acto, el diputado regional de Podemos, Germán Cantabrana, ha subrayado que "la trama corrupta no está solo en Madrid, trasciende a toda españa y en especial a La Rioja".

En esta línea, ha asegurado que la demanda interpuesta para que se investigara "la disolución de Cajarioja en Bankia" fue rechazada por el fiscal Moix, en alusión al actual Fiscal Anticorrupción.

Cantabrana ha recordado que el Parlamento regional tiene en marcha dos comisiones de investigación "en las que vemos cómo empresas privadas se forran gracias al erario público y el PP, con el apoyo de la 'muleta naranja' (Ciudadanos) se dedica a ocultar datos, a intentar que la información salga, haciendo secretas las comparecencias" lo que evidencia, a su juicio, que "la corrupción también afecta a La Rioja".