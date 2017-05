El Naturhouse La Rioja visita Aranda sin ningún objetivo en juego

Logroño, 12 may (EFE).- El Naturhuouse La Rioja visitará mañana al Villa de Aranda, uno de los aspirantes a la permanencia, sin tener nada en juego, ya que se ha asegurado el tercer puesto de la Liga Asobal a falta de tres jornadas para que acabe.

El triunfo, hace días, del Anaitasuna, quinto en la tabla, sobre el Granollers, tercero, ha "regalado" al Naturhouse una tranquilidad que no esperaba, porque ahora suma siete puntos de ventaja sobre los catalanes cuando solo quedan seis en juego.

No obstante, el equipo de Logroño se ha marcado el objetivo de terminar lo mejor posible la competición para afrontar luego la fase final de la Copa del Rey, que será especialmente dura para él ya que con toda probabilidad deberá medirse -antes de una posible final- al Ademar, segundo en la tabla, organizador y con derecho a evitar al Barcelona en la primera ronda, lo que le emparejaría al Naturhouse.

Pero con tres partidos por delante, hasta esa cita en León, el efecto que ha tenido el asegurar el tercer puesto ha sido, sobre todo, el empezar a "revelar" aspectos de la próxima temporada, con las bajas anunciadas esta semana de Langaro y Vigo y la renovación de Aguinagalde; Kapellin desveló hace tiempo que jugará en Suecia.

"Tenemos que tratar de ganar para acabar bien", ha subrayado el técnico de los riojanos, Javier González, consciente de que una derrota en Aranda, ante el penúltimo clasificado, dañaría el crédito que su plantilla parece haber recuperado.

Ha admitido, no obstante, que no piensa en preparar la Copa del Rey "porque no me marco un objetivo en ese torneo, ni una revancha con el Ademar ni nada" ha afirmado el preparador, que considera que "hay que asumir que este año ellos lo han hecho mejor y ya está".

También cree "normal" que una vez definida la posición en la Liga empiece a definirse el futuro de los jugadores "porque no van a esperar a ver si tenemos patrocinador o no, lo habitual es que tomen decisiones antes".

"Los jugadores ya saben la realidad, que a día de hoy, al no tener patrocinador, lo probable la próxima temporada es que tengamos un nivel económico igual o peor que el de muchos otros clubes", ha explicado, y ha insistido en que cree que "si todo sigue igual, no vamos a tener capacidad económica para hacer determinadas ofertas".

Reconoce que "el club sigue trabajando en buscar un patrocinador" para sustituir a la empresa de dietética Naturhouse "pero entiendo que los jugadores no quieran esperar y conocer su futuro, nadie está dispuesto a esperar".

Ha recordado, por último, que hay seis jugadores que ya tenían contrato en vigor para la próxima temporada -además del renovado Aguinagalde- , entre ellos los internacionales Ángel Fernández, Miguel Sánchez y Carlos Molina, junto a Ángel Montoro, Luis Felipe Jiménez e Imanol Garciandía.

Todos ellos seguirán en la plantilla riojana salvo que pidan dejarla para fichar por otra entidad.