UGT y CCOO dan por rotas negociaciones de convenio de transporte interurbano

Logroño, 12 may (EFE).- UGT y CCOO de La Rioja han dado por rotas las negociaciones del convenio Interurbano de Viajeros de La Rioja, iniciadas en octubre de 2016, debido "a la intransigencia de la parte patronal demostrada en la última reunión", celebrada el pasado 8 de mayo.

Según han explicado los sindicatos en un comunicado, este convenio afecta a más de 600 trabajadores riojanos y no se ha cambiado desde 2008, por lo que creen que "ha quedado obsoleto".

Especialmente, explican, porque "no contempla las actualizaciones requeridas en material de igualdad y no discriminación, salud laboral, jornada o incapacidades transitorias" pero acusan a las empresas del sector de "querer negociar solo aspectos económicos y negarse a abordar cualquier otro aspecto".

De hecho, "las posturas en materia de subida salarial no son excesivamente distantes, porque en entre unas y otras posturas hay una diferencia del 0,75 por ciento, afirman, y recalcan que ellos siempre han mostrado una actitud "abierta a negociar".

"Sin embargo, esta ha sido la excusa perfecta para la patronal del sector para evitar negociar cualquier modificación del convenio", aseguran, y explican que el acta de la última reunión ya recoge que la parte empresarial calificó de "no asumible la parte económica de la última propuesta sindical" con lo que consideraron que "no tiene sentido negociar otras partes del convenio, si no existe otra posibilidad de llegar a un acuerdo final".

Los sindicatos niegan esta situación "porque no es cierto que no sea posible acuerdo" y acusan a los empresarios de mostrarse "totalmente intransigentes".

Por otro lado, CCOO y UGT recuerdan que para su mantenimiento, las empresas han recibido del Gobierno de La Rioja importantes partidas económicas que ascienden solo este año a 1,1 millones de euros.

Ante esta situación, los dos sindicatos han decidido convocar a los trabajadores a una asamblea informativa, el próximo 24 de mayo, para analizar la situación y posibles acciones a tomar.