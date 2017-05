"Chicago. Impediré que el viento salga" buscan la reflexión del espectador

Logroño, 11 may (EFE).- La exposición "Chicago. Impediré que el viento salga", inaugurada hoy, busca que sus visitantes tengan "algún tipo de movimiento en su cerebro que les haga reflexionar y pensar en algo diferente", ha afirmado su autor, Raúl Urbina.

El fotógrafo ha inaugurado la muestra acompañado de la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra; el jefe del Servicio de Promoción Cultural y Fomento de las Artes audiovisuales del Gobierno de La Rioja, Gabriel Santos; y la programadora y coordinadora de exposiciones de la sala Amós Salvador, Susana Baldor.

Esta muestra, que se podrá visitar hasta el dos de julio en la sala Amós Salvador, incluye 60 fotografías en blanco y negro, una muestra audiovisual, un documental sobre el artista y un espacio con información sobre el autor, la ciudad de Chicago, y su relación con la música Jazz.

"Chicago es una ciudad en la que aterrizo por casualidad, empiezo a trabajar allí sin quererlo, voy por un viaje personal, y cuando llego me encuentro una ciudad que me acoge, me ayuda y me incita a hacer fotografías", ha explicado Urbina.

El artista ha destacado que "La Rioja está muy centrada en el mundo de la cultura y el arte, no solo español, sino a nivel mundial", y ha añadido que la fotografías que componen esta exposición están hechas desde sus sentimientos.

La ciudad que da título a esta exposición es, para el fotógrafo "la gran desconocida de las urbes americanas", ya que es "una gran metrópoli, muy cosmopolita, pero muy americana, no como Nueva York, que es parecida a un teatro".

Baldor ha relatado el origen del interés de Urbina por la fotografía, que tuvo lugar "de una forma muy casual, cuando en el instituto le llevan a ver una exposición de Richard Avedon y se enamora del medio, de la luz, y de esa forma de expresar".

"Nos da la oportunidad de descubrir una gran ciudad americana con una vida cultural realmente asombrosa, en la que podemos encontrar una vida musical apabullante, es la cuna de grandes músicos y estilos de música", ha destacado Santos de esta muestra.

Gamarra, por su parte, ha afirmado que "la fotografía siempre ha tenido y tiene un espacio muy importante en la ciudad de Logroño, hay un alto nivel en la valoración de ella como una disciplina artística de primer nivel".

Esta exposición se complementa, ha detallado la alcaldesa, con actividades bajo el título "Los sábados son de Amós",que se iniciarán el próximo 13 de mayo con una visita guiada del propio artista.

Además, todos los sábados por la mañana se celebrará una visita didáctica, mientras que por la tarde se podrá escuchar una selección de música Jazz; el próximo 17 de junio, la visita didáctica será acompañada del programador del Festival de Jazz Cultural Rioja, Jesús Pérez-Caballero.