Bengoetxea y Urrutikoetxea llegan "sin problemas" a la semifinal del Labrit

Pamplona, 10 may (EFE).- El navarro Oinatz Bengoetxea y el vizcaíno Mikel Urrutikoetxea llegan "sin problemas" físicos a la semifinal del sábado en el frontón Labrit, donde se decidirá una de las plazas de la final del Campeonato Manomanista 2017.

Ambos pelotaris han elegido hoy en el frontón pamplonés el material para el partido del sábado, sin quejas de ninguno de ellos, quienes afrontan la cita en buenas condiciones físicas.

Bengoetxea VI ha afirmado tras las elección del material que le espera un partido "duro" ante el "pelotari más completo de todos".

"No tiene ninguna fisura. Es un pelotari muy duro y se mantiene fresco en las segundas partes. Es el pelotari perfecto para jugar mano a mano", ha dicho sobre Urrutikoetxea.

El pelotari de Leitza, "satisfecho" del partido realizado ante Aimar Olaizola, ha comentado que llega al encuentro "con la moral alta" y con la obligatoriedad de "hacer un gran partido" para tener opciones de alcanzar la final.

Bengoetxea, que ha indicado que no le "quita el sueño la final", ha dicho que forma parte del pasado la final que no pudo jugar hace dos años.

"Lo tengo olvidado y superado. No le doy más vueltas. Llegar a la final sería algo muy grande, enorme, pero no me motiva más por lo de hace dos años", ha señalado Bengoetxea, quien ha apuntado que si gana a Urrutikoetxea lo hará "por la mínima".

Mikel Urrutikoetxea ha manifestado por su parte que "cada rival es diferente" y Bengoetxea ha demostrado estar "en un gran momento de juego", por lo que tendrá que hacer "bien las cosas" para acceder a la final.

"Oinatz es un gran campeón y lo está demostrando durante muchos años, pero ha habido dos figuras con un puntito por encima que se han llevado las txapelas", ha opinado el actual subcampeón.

El pelotari de Zarátamo, preguntado por el escenario de juego, ha señalado que el Labrit es un frontón "noble" y no hay "ningún problema" para jugar la semifinal, aunque ha puntualizado que habría elegido otro frontón si hubiera podido elegir.