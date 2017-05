Purón subraya el "empujón" que es "este reconocimiento a un trabajo anónimo"

Logroño, 9 may (EFE).- El compositor y cantante riojano José María "Chema" Purón ha subrayado, en declaraciones a EFE, la importancia que le da al Galardón de las Artes de La Rioja 2017, que es "un empujón" y "un reconocimiento al trabajo anónimo" al que él, principalmente, se dedica en el sector musical.

El Gobierno de La Rioja ha anunciado hoy la concesión a Purón del Galardón de las Bellas Artes de La Rioja 2017, que se entregará el 9 de junio, coincidiendo con el acto institucional del Día de La Rioja.

Purón cumplirá en octubre 40 años dedicados a la música, primero como cantante, con 4 discos, y luego, también como compositor, con más de 800 trabajos para otros artistas, entre ellos Paloma San Basilio, Francisco, José Luis Rodríguez "el Puma", Nana Mouskouri, Mocedades y Dyango.

En su palmarés destacan triunfos en diferentes festivales, como los primeros premios en la OTI en dos ocasiones y en el Festival de Viña del Mar y el segundo en el Festival de Eurovisión, entre otros.

Purón posee muchos discos de oro y platino, ha sido galardonado por la Sociedad de Autores Americana (BMI) y nominado para los Grammys en varias ocasiones por sus trabajos.

Este reconocimiento "me ha caído fenomenal, sobre todo porque no lo esperaba", ha asegurado.

Aunque no reside en La Rioja "desde hace muchos años" si se siente "reconocido" en su tierra "también antes de este premio, porque voy a casa cada vez que puedo y no tengo queja de cómo me tratan", ha asegurado.

"Todos los premios son importantes y suponen un empujón, sobre todo en una faceta como la mía que está en segundo plano, por detrás de los artistas, que es a quien conoce la gente".

Ha asegurado que está "acostumbrado al trabajo anónimo" y a "ver cómo mucha gente conoce mis canciones pero no sabe quien las ha escrito".

Por eso "si nunca hubiera reconocimientos como éste, sería demasiado ingrato" y así "se rompe esa norma del anonimato", ha dicho.

Se mantiene "en el manantial del trabajo" después de cuatro décadas, en un momento en el que "tal y como está la música, no se le puede dedicar todo el tiempo que me gustaría porque hay que hacer márketing, relaciones públicas y otras tareas".

Por eso ahora se marca como objetivo "recuperar ese tiempo" además de continuar haciendo canciones y actuando con Lucía Pérez, con la que recorre el mundo desde hace años.

Vive "en un momento que no es fácil, pero es que la música nunca lo ha sido, hace cuarenta años me decían que estaba en crisis" asegura.

"Pero ahora es más complicado porque internet ha hecho que las cosas no se valoren como debería ser y cuando más música se consume, casi de forma permanente, es cuando menos se reconoce a sus profesionales, porque gusta mucho, pero pagar por ella es más complicado", ha concluido.