El Naturhouse Ciudad de Logroño no renueva a su entrenador, André Collin

Logroño, 9 may (EFE).- El Naturhouse Ciudad de Logroño, campeón de la Superliga de Voleibol Femenino, ha confirmado hoy que no renueva a su entrenador, el brasileño André Collin, después de dos temporadas en el club, en las que ha ganado cuatro títulos nacionales.

Collin ha seguido, así, el destino de los entrenadores que han ganado la máxima competición española con el equipo de Logroño, que no han continuado en la entidad.

Hace cuatro campañas fue Carlos Carreño, que dejó la entidad tras ganar en una campaña Supercopa, Copa de la Reina y Superliga; una campaña después sucedió lo mismo con Manuel Berdegel.

Después llegó a Logroño el técnico brasileño, que en su primer año consiguió de nuevo el "triplete".

Renovó y en su segunda campaña perdió las finales de Supercopa y Copa, aunque después se alzó con el título de Superliga.

Esos resultados, unidos al rendimiento irregular de algunas jugadoras, han pesado en la decisión del club, que en un comunicado ha agradecido al técnico "su esfuerzo y dedicación" y le felicita por los títulos logrados.

El principal dirigente de la entidad, Carlos Arratia, considera en el comunicado que tras esta Superliga, la cuarta consecutiva que logra el club "se ha cerrado un ciclo" en el que además de los cuatro títulos destaca el haber logrado este año llegar a cuartos de final de la Challenge Cup.

El dirigente de la entidad desea "lo mejor" a Collin "en lo personal y en lo profesional" y espera que tenga "una larga trayectoria en este deporte".

La confirmación de la salida del técnico, que se veía como probable ya días después de acabar la temporada, se produce en plena "reestructuración" de la plantilla del campeón español.

En esa dinámica se ha anunciado también la retirada de la líbero vasca Esther López, que pasará a integrarse en la gerencia del club riojano y a ser la responsable de su cantera.

Con la despedida de esta jugadora se cierra un ciclo en todo el voleibol español ya que a sus 42 años era la única que quedaba en activo del Tenerife Marichal que logró ganar la Champions en 2004.

La líbero, proclamada la mejor jugadora europea en su puesto ese año y también en 2007, además de ser nombrada mejor receptora continental en 2005, se retira con 10 títulos de Superliga, 8 de Copa de la Reina, 6 de Supercopa, además del galardón europeo.

López, que dejó la selección española en 2014 ha reconocido, en un comunicado, nunca pensó en que llegaría el final de su carrera "y no ha sido fácil dar el paso" aunque "lo he meditado desde la tranquilidad que me da la experiencia de estos años".

"Es duro decir adiós a una gran parte de mi vida, pero una puerta se cierra y otra se abre y ahora tengo un nuevo e ilusionante reto que voy asumir gracias a la confianza brindada por Carlos Arratia que me permitirá estar ligada al Club Voleibol Logroño", concluye la jugadora guipuzcoana.

En su carrera ha militado en el Hernani, Toledo, Ciudad Real, Vitoria, Caja de Ávila, Burgos, Tenerife, Club Voley Miranda, Club Voleibol Ciutadella, Club Voleibol Haro y Club Voleibol Murillo hoy convertido en Club Voleibol Logroño.

López es la primera baja del campeón español, que un año va a tratar de mantener al "bloque" que le ha dado los mayores éxitos en este deporte, con Daniela da Silva, Helia González o Fernanda Gritzbach como principales exponentes.

Según han informado a EFE desde el club, también se busca la continuidad de Amelia Portero, Iva Pejkovic, Yoraxi Melean y Camila Maldonado, además de la Búlgara Vesela Boncheva, aunque ésta última tiene ofertas de otras ligas.