La empresa del aparcamiento CIBIR comparecerá a puerta cerrada a petición PP

Logroño, 9 abr (EFE).- Los responsables de la empresa Aparcamiento CIBIR SL comparecerán en el Parlamento de La Rioja el próximo día once a puerta cerrada y con carácter secreto, algo que ha pedido el Grupo Popular y que ha contado con el apoyo de Ciudadanos (Cs).

Así, con cuatro votos -tres del PP y uno de Ciudadanos- contra tres -dos del PSOE y uno de Podemos- ha salido adelante la petición de los populares, basada en "evitar la pena de telediario" a personas que no participan en decisiones administrativas, ha justificado la diputada popular Concepción Arruga.

Esta votación se ha producido al inicio de la comisión de investigación del Parlamento de La Rioja sobre la adjudicación de la gestión de los aparcamientos del Hospital San Pedro.

Según Arruga, en las comparecencias de personas ajenas a la administración, en este caso de responsables empresariales, "se pueden perjudicar intereses económicos, empresariales y personales".

Por ello ha subrayado que, aunque el PP es "partidario de la transparencia", también "hay que ser sensibles a las consecuencias de las decisiones".

Así, "somos partidarios de las comparecencias, pero hay que evitar perjuicios a quienes no tienen que asumirlos y no son responsables de las decisiones políticas", ha insistido Arruga, quien ha reprochado al Grupo Socialista que, "cuando las comparecencias han sido secretas, no ha cumplido el que sean secretas".

El diputado de Ciudadanos Tomás Martínez Flaño ha respaldado esta postura del PP porque "se trata de investigar la tramitación de un expediente", y, en el caso de la comparecencia de los empresarios, una comisión pública "podría producir daños colaterales".

Frente a estas posturas, la socialista Nuria del Río ha mostrado su "extrañeza" por "este cambio de planteamiento" del Grupo Popular, al que ha acusado de "querer medio cerrar la puerta de la comisión".

"En este caso se trata de no hacer pública la comparecencia de dos personas cuya identidad ya ha aparecido en medios de comunicación", ha dicho, en alusión a los responsables de Aparcamiento CIBIR SL.

En general, ha finalizado, "creemos que se trata de lo contrario, de que cuanto más abierta y más transparente se la comisión, mejor, porque es una herramienta para que se pueda aclarar lo que sucedió de forma limpia y clara".

Cantabrana, de Podemos, ha considerado que "un grupo empresarial que opta a ganar millones de euros con un contrato de la administración no debe estar ajeno al control público, por interés de los ciudadanos"; y ha dicho que su Grupo, en esta comisión, "no busca ni machacar, ni atacar a nadie".

Por otro lado, el presidente de la comisión, el socialista Francisco Ocón, ha recalcado que esta petición de comparecencia a puerta cerrada solo afecta a la del día once y, en otras posteriores, los grupos deberán volver a realizar una votación como la de hoy.