Cambia exige que lo trenes de mercancías no hagan paradas técnicas en Logroño

Logroño, 9 may (EFE).- La concejala de Cambia Logroño, Nieves Solana ha exigido hoy al equipo de Gobierno municipal que lleve a cabo las alegaciones necesarias para que las "supuestas paradas técnicas de los trenes de mercancías a su paso por la ciudad" no se produzcan "en ningún término municipal donde residan vecinos".

Solana, junto con el técnico de su grupo Andrés Barrio y el presidente de la Asociación de Vecinos Los Lirios, Enrique Cabezón, ha denunciado, en rueda informativa, que los trenes de mercancías peligrosas, a su paso por este barrio logroñés, llevan a cabo "paradas técnicas e incluso estacionamiento en las vías".

Ha explicado que "para saber si esta actuación era legal" ya pidieron información en la Comisión Informativa municipal de Desarrollo Urbano Sostenible, "pero nos contestaron comunicándonos que como no era competencia suya, desconocían esa información", ha lamentado.

Por este motivo, Barrio ha declarado que "según la normativa vigente, está prohibido que los trenes circulen por la ciudad con mercancías peligrosas, excepto para operaciones de carga y descarga", además de que "no pueden parar en túneles de más de cien metros de longitud ni estacionar a menos de 500 metros de términos poblados".

Además, ha indicado que para que estos trenes estacionen en la ciudad deben "planificarlo con anterioridad con Protección Civil y llevar a cabo diversos planes y adecuaciones de emergencia", como sistemas de extinción y la presencia de un Consejero de seguridad, aunque "nada de esto se cumple".

La interpretación de esta normativa, ha añadido, permite, en ocasiones, la parada técnica de los trenes que no lleven mercancías peligrosas, que "se diferencia del estacionamiento, en que el tren no para el motor y es de menor duración", aunque "en todo caso, se debería hacer una consulta ministerial".

Barrio ha lamentado que cuando se llevaron a cabo las obras del soterramiento del tren "no se previó construir una doble vía para no tener que llevar a cabo estas paradas ni la construcción de una circunvalación de ferrocarril para que no paren en la ciudad", ya que se trata de "un proyecto estético cuyos problemas sufren los vecinos de los Lirios".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de Los Lirios ha indicado que "al Ayuntamiento le importamos poco, ya que ni responde nuestras dudas ni las traslada a Adif para informarse sobre la legalidad de paradas técnicas que llegan a los 20 minutos".

Además, ha comentado que "en el barrio de Los Lirios se puede comprobar la mala gestión del Ayuntamiento en distintas materias como educación y sanidad" y ahora ha reprochado esta actuación que "pone en peligro el medio ambiente y a los vecinos" y que supone una situación "insostenible".

También ha recordado que hay una estación de ferrocarril habilitada para carga y descarga en El Sequero, "a veinte minutos de Logroño y con todas las medidas de seguridad necesarias para no poner en peligro a los ciudadanos", por lo que ha pedido al Gobierno que "traslade las paradas técnicas del ferrocarril en la ciudad a esta estación".

Cabezón ha adelantado que han trasladado su malestar tanto al Ayuntamiento de Logroño como al Parlamento de La Rioja, a la Consejería de Fomento y a Adif para "buscar una solución" aunque "si es necesario emprender acciones legales, se hará", ha asegurado.

Nieve ha detallado que el Grupo Municipal Cambia Logroño presentará una moción en el próximo Pleno del 1 de junio para que se solicite a Adif que "las paradas técnicas de los trenes, con o sin mercancía peligrosa, no se lleven a cabo en el término municipal de Logroño".