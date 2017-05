Luena: parece evidente que el PP de La Rioja quiere que Orga presida el TSJR

Logroño, 8 may (EFE).- El diputado nacional y secretario general del PSOE de La Rioja, César Luena, ha afirmado hoy que le parece "vidente" que "el PP de La Rioja quiere que el juez José Carlos Orga presida el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja" (TSJR).

Luena, durante una conferencia de prensa, ha aludido a la información difundida por la Cadena SER -ha explicado- según la cual las grabaciones de la Operación Lezo "recogen presuntas presiones del PP de La Rioja para que Orga se haga cargo de la presidencia del TSJR" en un proceso que se resolverá dentro de unas semanas.

Ha incidido en que quiere "preservar la necesaria independencia del poder judicial" y "llama la atención sobre algunas evidencias peligrosas", como el hecho de que "el juez Orga solicitara un cambio de titularidad del juzgado para poder tramitar varios casos relacionados con miembros del PP".

También ha asegurado que "parece evidente que todo el PP de La Rioja, con el dialogante presidente, José Ignacio Ceniceros, a la cabeza, quiere que Orga sea presidente del TSJ", un hecho que ha calificado de "intromisión".

Por otra parte, ha reconocido que "no puede ser casualidad ni coincidencia, o es raro, que no tenga otra motivación que no sea la política, por la que el juez Orga pidiera un cambio de titularidad del juzgado para tratar varios casos relacionados con miembros del PP, como el del señor Sanz y su chalé de Villamediana", en alusión al expresidente del Gobierno regional.

Estos sucesos, ha incidido, "no se pueden calificar como una opinión mía, sino como una evidencia", por lo que ha querido "llamar la atención" sobre "diversas evidencias de la relación entre el PP y la Justicia".