CCOO rechaza las "reválidas" por "distorsionar el sistema educativo"

Logroño, 8 may (EFE).- El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de La Rioja, Mikel Bujanda, ha afirmado hoy, en rueda de prensa, que las "reválidas vienen a distorsionar el propio sistema educativo".

Bujanda ha explicado los motivos por los que CCOO rechaza las pruebas externas de evaluación, calificadas como "reválidas", en la educación riojana, que se realizarán este mes de mayo en los centros escolares.

Ha relatado que estas pruebas tienen "carácter censal" en tercero y sexto de primaria, mientras que, en cuarto de secundaria lo tienen muestral, es decir, "solo una muestra de alumnos" van a realizarlas.

El secretario general de Enseñanza ha señalado que el Gobierno central "suspendió" las reválidas previstas en la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) tras las "multiples presiones de la comunidad educativa de la escuela pública".

"Le dio la facultad, a las comunidades autónomas, de poder realizar estas reválidas, estas pruebas externas, o no realizarlas, de poderlo hacer con carácter censal o muestral", ha subrayado Bujanda, para quien La Rioja "una vez más, va a ser pionera en la aplicación de la LOMCE".

Ha destacado que el Gobierno regional, va a externalizar estas pruebas, puesto que "ha sacado un concurso público para las de sexto, que va a costar, solo la aplicación de las mismas mediante una empresa externa, 131.000 euros".

Bujanda ha subrayado que las pruebas de cuarto también se han externalizado, "pero aquí no han tenido ni la virtud democrática de hacer ese concurso público", por el contrario, "la Consejería de Educación ha adjudicado a dedo la realización de esas pruebas".

"No sé la empresa que es, no la han trasladado, pero me imagino que está dentro del ámbito de propio Gobierno con todo lo que pactan que tiene que ver con la enseñanza", ha afirmado Bujanda.

Además, ha concretado las razones de la oposición de CCOO a estas pruebas, entre las que se encuentra que "no cumplen el primer objetivo de la evaluación, que es el de establecer procesos de mejora, asignando medios y recursos a los centros que lo necesiten, por el contrario, elaboran un posible ránking de centros".

A este motivo se unen que estas pruebas "carecen de rigor técnico y científico"; "no están contextualizadas, al no tener en cuenta la diversidad del alumnado y los centros; "no tienen en cuenta ni la evaluación ni las características y circunstancias del alumnado" y "desprecian el trabajo real de los centros".

Bujanda a añadido que estas pruebas "evalúan solo contenidos estrictamente academicistas con poca relevancia educativa"; "son antipedagógicas e ineficientes, no tienen en cuenta los estilos de aprendizaje y desarrollo madurativo; "con su intención uniformadora abocan a la competencia entre alumnado, familias y centros".

"El momento de aplicación es totalmente inadecuado para la organización de los centros", ha destacado Bujanda, quien ha añadido que estas pruebas "no van a servir para que los centros reciban más recursos ni para que los alumnos concretos reciban una mayor atención o apoyo educativo".

Bujanda ha resaltado que "se acentúa" la presión y competitividad entre los centros mediante una "evaluación descontextualizada y estandarizadora", que además "presiona inútilmente con ella a niños de muy corta edad, ya que es una evaluación finalista, no del proceso de enseñanza-aprendizaje".

Ha anunciado que CCOO "hace un llamamiento a la objeción de la comunidad educativa de padres, estudiantes, alumnos y profesorado a la realización de estas pruebas, entre otras cosas, por inútiles"

Por último, ha recordado que "no puede haber ninguna represalia, por supuesto para los alumnos, un padre o madre tiene derecho a orientar a su hijo o hija a que no realice esas pruebas".

Los profesores, que van a aplicar las de tercero de primaria, "tiene la obligación de cumplir ese mandato que le da el Gobierno de La Rioja, pero no la tiene de colaborar ni de preparar específicamente para estas pruebas", ha detallado.