UGT afirma que las pruebas externas no reflejan "el aprendizaje adquirido"

Logroño, 8 may (EFE).- La Federación de Enseñanza y Servicios Públicos (FESP) de UGT de La Rioja ha mostrado hoy su oposición a la realización de pruebas externas en la educación porque no reflejan "el aprendizaje adquirido, ni contribuye a mejorarlo, por no contemplar medidas que reconduzcan los posibles desajustes".

En un comunicado de prensa, UGT ha afirmado que estas pruebas, que se desarrollan en tercero y sexto de primaria y en cuarto de secundaria, "deberían ser de diagnóstico y muestrales", mientras que "la Consejería de Educación ha decidido que la de tercero de primaria y la de sexto de primaria serán censales".

"Defendemos una evaluación continua, adecuada y contextualizada a las peculiaridades del centro y del alumnado", ha señalado el sindicato, quien ha añadido que "debe estar realizada por el profesorado del centro, que es el que conoce las características del alumnado, con la finalidad de mejorar el proceso de aprendizaje del mismo y no deben ser censales, ni estandarizadas".

Ha manifestado su inquietud por "la situación en la que deja la realización de estas pruebas al profesorado, puesto que va a tener que supeditar su labor docente al resultado de las mismas, sin poder participar ni en la elaboración ni en la realización de estas pruebas".

UGT ha destacado que estas pruebas "serán aplicadas y calificadas por personas que no conocen al alumnado, lo que demuestra la desconfianza de la Consejería de Educación hacia la labor docente, generando la desmotivación del mismo y socavando su autonomía profesional".

"Denunciamos la externalización de la prueba de sexto de Primaria por un importe de 132.000 euros, lo que supone un derroche y un despilfarro que no contribuye a mejorar el sistema educativo", ha subrayado, y ha añadido que "reclama la retirada de estas pruebas que no sirven para evaluar ni al alumnado, ni a los centros, ni al sistema educativo.