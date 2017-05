Vintae estrena sus servicios enoturísticos con "El terraceo de Classica"

Logroño, 4 may (EFE).- La compañía de vinos Vintae estrenará este próximo día seis sus servicios enoturísticos con "El terraceo de Classica", en la bodega que tiene en el municipio riojano de San Vicente de la Sonsierra.

La compañía, en una nota, ha detallado hoy que una selección de vinos, tapas y música permitirá vivir una jornada "diferente" en la terraza de Bodega Classica, con vistas al "mar de viñedos" y al río Ebro a su paso por San Vicente de la Sonsierra.

El programa, dirigido a toda la familia, se prolongará durante los primeros sábados de cada mes hasta el siete de octubre y la terraza de la bodega será el escenario para que actúen DJs como Edu Anmu, Diego Elías y Lugg; así como los grupos "The Nowhere Plan", "Eli" y "Revivalites".

También se maridarán los vinos de esta compañía con tapas riojanas elaboradas en directo al sarmiento, como lomo, chuletillas, salchichón, chorizo y pinchos morunos.