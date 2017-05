"Dirty dancing" llega al Bretón para que espectadores revivan la película

Logroño, 4 may (EFE).- El Teatro Bretón de Logroño acogerá "Dirty dancing", una adaptación teatral del clásico del cine de los años 80, que "logra que el público reviva y forme parte de este espectáculo, más allá de ser puros espectadores ", ha afirmado la coordinadora de la productora LETSGO Company, Itxaso Barrios.

Barrios y los actores protagonistas de la obra, Amanda Digón y Christian Sánchez, ha presentado hoy, en una rueda informativa, la adaptación teatral de Dirty Dancing que comienza su gira por ciudades españolas en Logroño, después de haber estado en Madrid y Barcelona, desde el 1 de diciembre.

El teatro Bretón acogerá, del siete al once de junio próximo, siete funciones de "Dirty Dancing", que fue una película que "marcó un boom en el año 1987, donde todos los estudiantes forraban sus carpetas con los posters de los protagonistas", según Barrios, y ahora "se ha transformado en una obra teatral, que ha supuesto un éxito en Madrid y Barcelona, superando todas nuestras expectativas".

La reacción del público, ha reconocido que es "fabulosa y sorprendente" porque "no solo vienen a ver una adaptación de una película que marcó una época, sino que logran revivirla y ser testigos de esta historia de amor".

La adaptación teatral se representó por primera vez en Australia, en 2004, y, desde entonces, "se ha convertido en un fenómeno mundial", que también incluye las canciones que formaban parte de la banda sonora de la película, como "The time of my live", ganadora de un Oscar el año en que se estrenó la cinta, ha indicado.

"Londres es la ciudad europea donde más rápido se han vendido las entradas para un espectáculo teatral en la historia con 'Dirty Dancing'", ha señalado Barrios, quien ha destacado que parte del éxito se debe a que el texto adaptado lo ha escrito Eleanor Bergstein, la misma escritora que redactó el guión de la película.

También ha comentado que el espectáculo tiene "la tecnología más puntera a nivel técnico", que permite "cambiar escenografías en breves segundos"; y, además, "llegan a aparecer en escena 24 personas a la vez".

Barrios ha detallado que "no se trata de un musical al uso", de hecho, los protagonistas no cantan, sino que lo hacen en directo los actores que interpretan a los empleados del hotel donde se desarrolla la historia y, en ocasiones, "se escucha música grabada, como banda sonora mientras se desarrolla la acción".

Amanda Digón, que interpreta a "Babe", ha afirmado que "esta obra crea un ambiente especial, donde el público ya viene predispuesto a entregarse"; y ha reconocido que esta actuación supone "un gran reto porque los personajes son muy conocidos y los espectadores quieren ver a los protagonistas que ya conocen".

Para ella, "Dirty Dancing" es "una historia de amor, un tópico que funciona en cualquier época, tanto en los años ochenta como ahora", y ha reconocido que, "una vez que conseguimos el papel, ninguno de los dos actores protagonistas hemos vuelto a ver la película porque confiamos en el equipo directivo de la obra para crear a nuestros personajes".

Por su parte, Christian Sánchez, quien interpreta al personaje de Johnny Castle, ha declarado que la obra, aunque se estrenó en 1987, está ambientada en los años 60, "una época con muchos tabúes, como el racismo y el aborto", que, "a través de escenas y canciones que no aparecen en la película original, introduce al público en ese contexto social e histórico".

"Lo más mítico de la película, que también se representa en la obra teatral, es el santo del ángel", ha reconocido, que supone "el éxito del amor, cómo llega a superar todas las barreras y, al final, triunfa".