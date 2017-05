Empresas y administración piden apoyo "desde arriba" para un lenguaje claro

San Millán de la Cogolla , 3 may .- Los representantes de empresas, de instituciones y de quienes forman a empleados públicos en el uso del lenguaje han coincidido hoy en que hacer más claro el lenguaje oficial o de documentos contractuales es algo que debe ser apoyado "desde arriba" en estas entidades.

Esta es una de las conclusiones de la primera mesa del XII Seminario Internacional sobre Lenguaje y Periodismo "Lenguaje claro, reto de la sociedad del siglo XXI", organizado por la Fundación San Millán de la Cogolla y la Fundación del Español Urgente (promovida por la Agencia EFE y BBVA), y que ha inaugurado la reina Letizia.

En esta ponencia han intervenido la directora de Comunicación de Ikea Ibérica, María Luisa Allí; el responsable de Calidad en la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea, Ingemar Strandvick; y, como moderadora, la catedrática de Lengua Española de la Universidad de Barcelona Estrella Montolío.

Los tres han coincidido en que en torno a la comunicación de empresas y administraciones hay muchos intereses que condicionan su forma, entre ellos, las "reticencias" desde las más altas esferas políticas y económicas a utilizar, en ocasiones, un lenguaje más claro por miedo a las consecuencias de que los ciudadanos comprendan en su totalidad lo que se les está diciendo.

Strandvick ha afirmado que "el ciudadano tiene el derecho fundamental de comprender la legislación y tiene que poder entender sus derechos y obligaciones".

"Si una administración no comunica claro, eso afecta a su propia legitimidad ante los ciudadanos", ha asegurado, al tiempo que cree que "si no se entiende bien, los ciudadanos no se van a interesar por la política, no van a participar en los procesos políticos y eso es un peligro para la democracia".

Javier Badía, periodista y formador sobre lenguaje, ha asegurado que en la administración "hay voluntad de cambiar" el lenguaje, sobre todo de documentos, y, en general, "las escuelas de administración pública de España han abordado el tema y han hecho cursos para modernizar la administración también en esto".

"Pero a la hora de poner en práctica lo que se les explica en esos cursos, los empleados públicos se encuentran con problemas planteados por sus jefes", ha afirmado, "y si los dirigentes políticos no tienen determinación en este campo, no hay futuro".

En esta línea, el especialista en "lenguaje fácil" Oscar Muñoz ha indicado que en la administración "hay miedo a por dónde empezar" y "también a que un lenguaje claro deje al descubierto que algunos contenidos no tienen armazón".

Así, ha dicho, en sus proyectos con administraciones se ha encontrado con "miedo en instancias superiores, entre los dirigentes políticos, a que suceda como el cuento del rey, a que se hable claro, se queden desnudos ante los ciudadanos".

La diputada del PP en la Asamblea de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha admitido que en las administraciones se busca, en ocasiones, la "recarga" de textos y términos para que "parezcan mejores", pero "la realidad es que si no te haces entender, no te van a entender".

"Existen muchos vicios heredados en este campo y es necesario cambiar la mentalidad y potenciar la sencillez en la relación de los políticos con los ciudadanos", ha dicho, algo "en lo que queda mucho por hacer, pero es un camino sin retorno si queremos que confíen en nosotros".

También hay empresas que "hablan el mismo lenguaje que los ciudadanos", ha defendido la responsable de Comunicación de Ikea, María Luisa Alli, para quien la "transparencia" es "la forma de rendir cuentas a los clientes".

"Las empresas estábamos acostumbradas a hablar por encima a la ciudadanía, con nuestra jerga, pero la realidad es que estamos al mismo nivel, las redes sociales nos están forzando a avanzar por ese lado porque ahora los clientes se comunican entre ellos", ha advertido.

La periodista Yolanda Quintana, especialista en comunicación para los consumidores, ha subrayado que "el derecho a una información clara no es negociable" porque cuando se refiere, por ejemplo a alimentos, "podemos estar hablando, a la vez, del derecho a la seguridad y a la salud".

Por ello, ha incidido en que "utilizar un lenguaje claro no es un tema pacífico" en publicidad o en etiquetas porque "hay muchos intereses detrás" y "hay que tener clara la intención del mensaje", pero, "en cualquier caso, la envergadura de este problema es tremenda y no es solo lingüística".

El director de la Oficina del Defensor del Cliente de Endesa, Enric Brazais, ha afirmado que en las empresas "todavía hay miedo a ser transparentes porque parece que eso va ha hacer que aumenten las reclamaciones" y porque la claridad, "a veces ,choca con otros intereses".

En muchos casos, "las empresas no nos estamos enterando de que el mundo ha cambiado" y "ahora la información circula tanto que tener miedo a la transparencia y a la claridad es un error garrafal", ha concluido.

La jefa del Equipo en Reputación del BBVA, Esther de la Torre, ha defendido que, "hoy en día, los clientes prefieren claridad, aunque tengan que perder más tiempo" y, "siendo transparentes y responsables, se incrementan las ventas, ese es el camino y no hay otra dirección".