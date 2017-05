Cambia Logroño insta a modificar la ordenanza de animales "para ejecutarla"

Logroño, 2 may (EFE).- El concejal del Grupo Municipal Cambia Logroño José Manuel Zúñiga ha instado hoy al equipo de Gobierno (PP) a que "presente ya" la nueva ordenanza reguladora de tenencia y protección de animales, como se acordó en Pleno en noviembre de 2015, para aprobarla "lo antes posible y comenzar a ejecutarla".

Zúñiga ha reconocido, en rueda informativa, que es "necesario" tramitar esta nueva ordenanza, en la que todos los grupos municipales de Logroño están de acuerdo, para "favorecer la adopción y avanzar en el sacrificio cero".

Ha lamentado que el concejal de Medio Ambiente de la capital riojana, Jesús Ruiz Tutor, acostumbra a ·aparecer en la prensa anunciando distintas medidas, como la elaboración de la nueva ordenanza municipal de animales, que después de meses de aprobar su modificación, es incapaz de llevarla al Pleno para su aprobación definitiva".

Por otra parte, este edil de Cambia Logroño ha recordado que el pasado mes de septiembre, durante las fiestas de San Mateo, se produjo "el fallecimiento de un poni por extenuación" mientras giraba en un carrusel instalado en el recinto ferial de la ciudad.

Este hecho, ha añadido, fue denunciado de forma oficial a través de la web municipal, mediante un contacto particular y por la organización de protección animal 'AnimaNaturalis', donde se solicitó que se hiciera público el informe veterinario y si existía "alguna toma de decisión" del equipo de Gobierno ante este "claro caso de maltrato animal".

El concejal ha asegurado que "ni el Ayuntamiento de Logroño ni el concejal de Medio Ambiente contestaron", a pesar de que "la denuncia se repitió posteriormente, donde nuevamente tampoco se cursó respuesta".

Por este motivo, "siete meses después de este lamentable e inhumano hecho" y debido a la cercanía de las fiestas de San Bernabé, el Grupo Municipal Cambia Logroño preguntará sobre la instalación de "atracciones que maltratan animales" durante el próximo pleno municipal, el jueves 4 de mayo, y solicitará "una explicación y no la callada por respuesta".

Entre las preguntas que llevarán a cabo, ha mencionado a qué se debe la no contestación a estas denuncias; si existe un informe veterinario del suceso y su contenido; cuáles son los informes que dispone el Ayuntamiento para este tipo de atracciones que utilizan animales; y qué medidas se toman para garantizar su bienestar.

Zúñiga ha declarado que informes de veterinarios expertos concluyen con lo que las prácticas a as que se ven sometidos los ponis en los carruseles de ferias, "a pesar de no existir aparentemente violencia física, provocan daños y angustia injustificada".

Por este motivo, ha preguntado al Ayuntamiento de Logroño si va a continuar dando permiso para instalarse en el recinto ferial a este tipo de atracciones que suponen un "maltrato animal continuado".

Estas preguntas, según ha destacado, "no serían necesarias si el Partido Riojano (PR+) no hubiera cambiado su voto" en la moción que presentó Cambia Logroño en el Pleno de abril de 2016 para lograr que Logroño fuera una ciudad libre de circos y de atracciones de ferias con animales que "lamentablemente no fue aprobada".