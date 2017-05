Andreu: reparto de viñedo ha pasado de asunto agrícola a problema corrupción

Logroño, 2 may (EFE).- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de La Rioja, Concepción Andreu, ha criticado que hoy que "el reparto de plantaciones de viñedo ha pasado de ser un asunto agrícola a un problema de corrupción", después de que se haya presentado una denuncia en la Fiscalía.

En una nota, Andreu ha exigido que se vuelvan a "revisar uno a uno todos los expedientes" y ha anunciado que interpelará sobre este asunto al presidente regional, José Ignacio Ceniceros, el próximo jueves durante el pleno del Parlamento, porque "es hora de que dé la cara en este tema".

Ha recordado que, desde noviembre de 2016, los socialistas han denunciado "la falta de transparencia" en el proceso de adjudicación de autorizaciones administrativas para nuevas plantaciones de viñedo.

Así, ha insistido que el PSOE aludió al "riesgo que existía, si no se controlaba bien el proceso, de admitir falsas pruebas que dieran lugar a reparto abusivo de las autorizaciones administrativas de los agricultores riojanos".

"Lamentablemente se confirma nuestra sospecha, hemos conocido datos que demuestran que la documentación presentada para optar a la concesión de nuevas plantaciones era directamente un fraude", ha asegurado.

Para la líder del PSOE en el Parlamento, es "inaceptable" que se haya "permitido" la presentación "fraudulenta" de documentación, se haya "saltado el control" y se haya "publicado como buena" en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

Ha insistido en que se trata del "reparto de riqueza entre agricultores", ya que el derecho a plantar viñedo "no es propiedad del Gobierno ni de la clase política, es propiedad de los agricultores".

Los agricultores "son los verdaderos dueños de las hectáreas a repartir, y por esa razón el PSOE se ha empeñado en que el reparto sea lo más transparente posible, para evitar cualquier riesgo de incumplimiento", ha insistido.

En el BOR del 28 de diciembre de 2016 se "publica la relación definitiva de los beneficiarios que han obtenido autorización administrativa de nuevas plantaciones en el año 2016, tras resolver los recursos y corregir los errores detectados".

El consejero de Agricultura del Gobierno de La Rioja, Íñigo Nagore, en una comparecencia en el Parlamento regional, afirmó rotundamente que su Consejería "ha hecho en todo momento lo que tenía que hacer respecto de la concesión justa a cada beneficiario".

"Pero el resultado, es bien distinto a lo que ha asegurado el consejero de Agricultura, según hemos comprobado al revisar los expedientes", ha afirmado Andreu.

Ha explicado que el PSOE solicitó información de los expedientes el pasado 28 de diciembre y la respuesta para su revisión fue concedida para el 17 de marzo, "2 meses y medio más tarde".

Hasta la fecha solo han podido revisar 6 de los 645 aprobados y "en todos se ha detectado alguna inexactitud, en alguno de ellos irregularidades", que como ha publicado el diario La Rioja, se ha llevado a la Fiscalía dicho expediente.

Para Andreu, "al Gobierno de La Rioja no le ha quedado más remedio que denunciar a la Fiscalía las irregularidades en este reparto de viñedo, porque el PSOE se personó a revisar los expedientes de concesión", de modo que ha exigido que se "revisen uno a uno todos expedientes antes de dar ningún paso más".

"Aquí no hablamos de normativa europea, no hablamos de reales decretos nacionales, ni siquiera de directrices, ni circulares que determinen criterios de reparto, aquí hablamos del cumplimiento de la legalidad al dar por buenos expedientes que no lo son; el problema no es ahora de Europa, es del Gobierno de La Rioja", ha subrayado.

Además, Andreu ha indicado que le produce "vergüenza" el haber descubierto que el Gobierno de La Rioja "no ha facilitado que se respete el principio de igualdad entre los participantes, no vigilando, con la intensidad que este reparto requería, el cumplimiento de los requisitos exigidos".

Con la actitud del consejero Nagore, de absoluta responsabilidad "in-vigilando", ha conseguido que el verdadero espíritu de la norma, el reparto de viñedo para fomentar la instalación de jóvenes agricultores en el "prestigioso" mundo de la DOCa Rioja, "haya quedado absolutamente denigrado, pasando a estar más indignados que ilusionados con el nuevo sistema de reparto".