Alberto Martín vuelve al UCAM CB tras su cesión a un descendido Clavijo

Murcia, 2 may (EFE).- El joven base Alberto Martín se ha reincorporado a la plantilla del Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto tras haber "madurado mucho" esta temporada, en la que ha estado cedido en el CB Clavijo Calzados Robusta, con el que ha descendido a la Liga LEB Plata.

Martín, jugador madrileño de 22 años y que durante la dos campañas militó en el UCAM CB en la Liga Endesa, ya se encuentra de nuevo en Murcia una vez que ha finalizado la temporada en tierras riojanas con el equipo ocupando la decimoséptima posición de entre 18 competidores en la Liga LEB Oro, segunda categoría nacional, lo que le ha costado el descenso a la Liga LEB Plata.

Este director de juego, que fue internacional sub 20 con España, ha disputado 33 partidos, en los que ha promediado 3,2 puntos, 2,4 asistencias, 1,2 rebotes y 2,8 de valoración en 15 minutos por encuentro.

"Ha sido una temporada bastante larga, en la que he tenido tiempo para jugar y aprender individualmente y creo que he madurado mucho como jugador y vuelvo con muchas ganas de entrenar de nuevo en Murcia", ha señalado hoy en el Palacio de los Deportes, donde se ha puesto a las órdenes de Fotis Katsikaris, entrenador con el que coincidió la pasada temporada.

"Fotis me conoce, sabe como trabajo y que lo voy a dar todo y yo sé como lo hace él y en ese sentido los dos vamos a estar cómodos", ha afirmado.

Al referirse a sus meses en Clavijo ha apuntado que fue "un año complicado porque el equipo tuvo muchos altibajos y al final acabó en una posición que no le correspondía, pero de todo se aprende, de las cosas buenas y de las malas".

Además, ha destacado su progresión a lo largo del curso: "Me he encontrado mejor en estos últimos meses y he jugado de la manera que a mí me gusta".

Centrado en el presente y en el futuro inmediato, Martín ha deseado "poder jugar" en los tres partidos que faltan para que concluya el campeonato, aunque tiene claro que ha vuelto "para entrenar y trabajar también una vez que acabe la temporada".

"Si tengo la ocasión de saltar a la pista en un partido trataré de aprovecharlo", ha apostillado.

Desde fuera ha seguido la marcha del UCAM CB y ha valorado que el hecho de disputar la Eurocopa pasó algo de factura por el desgaste que ello provoca.

"Estar en dos competiciones es algo que supone mucha carga y las derrotas pesan, pero con Fotis ha cambiado la mentalidad y el equipo ha ido hacia arriba y ahora está con una gran mentalidad ganadora", ha manifestado.