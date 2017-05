Consultor familiar subraya que "mantener el matrimonio no es suficiente"

Logroño, 1 may (EFE).- El consultor familiar Alberto Baselga-Blanco ha subrayado que una de las principales consignas que ofrece a las parejas que acuden a su gabinete es que "mantener el matrimonio no es suficiente, no hay que conformarse con eso".

Este es uno de los principales mensajes que difundirá mañana, 2 de mayo, a la conferencia "Disfruta de tu matrimonio", en Logroño, organizada por el Foro de la Familia de La Rioja.

En declaraciones a EFE ha subrayado que "cuando solo piensas en mantener el matrimonio, en vez de ir a mejor, va a peor".

Considera que el matrimonio "es parte del ADN humano" porque "todo el mundo sueña con envejecer junto a su pareja y quererse hasta el final".

"Si eso es así, algo falla cuando a lo largo del tiempo la relación se va a estropeando", ha explicado.

Uno de los principales peligros de las parejas, afirma, es "el silencio" y por ello, "cuando hay un problema, lo primero es arreglarlo y para hacerlo hay que hablar, escuchar y comprender al otro".

Cuando eso se consigue "el matrimonio se recupera y se hace más fuerte sobre esos cimientos" porque se consigue "conocer más a la pareja y el porqué de sus reacciones".

"El paso fundamental es el querer seguir adelante, querer arreglarlo", asegura, y reconoce que a su consulta llegan parejas "a cubrir el último expediente antes de la separación, solo para que no se diga que no lo han intentado, pero en esa situación es difícil recuperar la relación".

Por el contrario "si los dos quieren arreglar el problema, es sencillo, van a poner de su parte, a sincerarse y a darse una oportunidad".

La llegada de hijos a una familia "es un punto importante" que "obliga a las dos personas a ceder para poder conciliar su vida anterior con la nueva".

"Es algo de lo que no se le avisa a nadie, no se les dice que todo va a cambiar, y hay que adaptarse", explica, y para hacerlo bien "es importante que los dos padres estén a la misma altura en todo, que ninguno quede por encima", concluye el consultor matrimonial que intervendrá mañana en Logroño en los actos organizados por el Foro de la Familia.