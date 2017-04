Experto anima a perder el miedo a robot humanoide, que complementa al hombre

Logroño, 29 abr (EFE).- Los robots humanoides, a los que "hay que perder el miedo", no sustituyen al hombre, pero sí le complementan y el que algunos cuesten como un móvil de alta gama, indica que, en uno o dos años, es "muy probable que la gente empiece a tenerlos en casa", según el creador de proyectos de robótica Roberto Menéndez.

Así lo ha explicado a Efe Menéndez, también creador de realidad virtual y nuevas tecnologías y CEO Digital del grupo ADD, quien ha impartido una clase abierta en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Menéndez se ha referido a las aplicaciones reales de la robótica en general y, de forma especial, en los negocios, y ha incidido en que "hay que perder el miedo" a su uso.

Ha explicado que existen, básicamente, tres tipos de robots, en función de su aplicación, como los industriales, que son los más conocidos porque "llevan muchos años en fábricas, un brazo robotizado, por ejemplo".

El segundo tipo de robot, ha dicho, corresponde al social, dirigido a realizar funciones de promoción por ser "más simpáticos y poder tener una interacción más o menos amplia con las personas".

El último grupo está formado, como ha detallado, por los robots humanoides, algunos de los actuales son bípedos, se mueven e interactúan con las personas y en los que se están produciendo los mayores avances tecnológicos.

Ha asegurado que estos dos últimos tipos no solo se emplean en los negocios, sino también con fines educativos, ya que, por ejemplo, los hay domésticos que pueden hablar con los niños en inglés, acompañar "como una mascota que habla" a personas de la tercera edad solas e, incluso, ayudar en casos de Alzheimer.

"Cumplen una función muy buena que complementa al ser humano, no le sustituye. Si no sé hablar inglés o chino, no se lo puedo enseñar a mi hijo, pero sí que puede enseñárselo un robot, o, si tengo a mi padre en una residencia, no puedo estar 24 horas con él, pero el robot sí que puede estar el tiempo que yo no esté", ha relatado.

Sobre el nivel de empleo de la robótica en los negocios, ha distinguido entre aplicaciones industriales, que "hace muchos años que están robotizadas, hasta cierto punto"; pequeñas y medianas empresas (pymes), que no están robotizadas "prácticamente nada"; y las grandes empresas, que ahora "empiezan a tener departamentos de innovación y transformación digital" y a querer conocer y entender la robótica.

"Estamos en una fase de conocimiento, de primer contacto, se utilizan más en eventos que en otra cosa", ha afirmado Menéndez, para quien "una empresa que ahora mismo incorpore la robótica empieza a ver soluciones muy económicas".

Ha relatado que, para impulsar el uso de la robótica, hay que "perder el miedo, es como cuando empezó la informática o los móviles, hay gente que se resiste y dice que 'esto no va conmigo o esto es una moda', y no lo es, cada vez va a ir a más".

Ha apuntado que lo primero que hay que hacer es "informarse de qué empresas ya están utilizando la robótica, la inteligencia artificial o la realidad virtual en sus procesos de negocio"; y, así, "conocer cómo se puede realizar para obtener ventaja competitiva".